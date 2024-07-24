特斯拉第2季獲利減 拚儲能自駕、人型機器人已作業

電動車大廠特斯拉（Tesla）第2季獲利不如市場預期，預估今年電動車營收成長幅度將較2023年低，今年能源儲能業績將優於電動車事業，2025年上半年規劃推出更多平價車款，人形機器人已開始在一家廠區內作業，持續開發自動駕駛計程車（Robotaxi）服務。

特斯拉今天公布第2季財報，單季營收255億美元，年增2%，其中電動車營收年減7%至198.78億美元，第2季獲利18.12億美元，大幅年減42%，單季每股純益0.52美元，低於去年同期的0.91美元。第2季毛利率18%和營益率6.3%，均低於去年同期。

特斯拉第2季電動車產量41.08萬輛，較第1季43.3萬輛減少5%，比去年同期47.97萬輛減少14%；第2季交車量44.39萬輛，較去年同期46.6萬輛下滑5%。

特斯拉指出，第2季獲利下滑主要受到AI計畫增加的營業費用以及整頓費用增加等因素影響。法人指出，特斯拉連續4季獲利不如市場預期。

不過，特斯拉第2季能源發電和儲能業務營收達到30.14億美元，較去年同期倍增，獲利也成長。

展望今年和2025年營運，特斯拉預期，今年電動車營收成長幅度可能較2023年低，今年儲能相關業績表現將優於電動車事業，今年硬體產品獲利可與AI、軟體以及車隊應用獲利一起成長，2025年上半年規劃推出更多平價車款。

在機器人布局，特斯拉表示，人形機器人Optimus已經開始在特斯拉其中一家廠區內，自動化執行生產電池相關工作。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）22日透露，2025年將少量生產Optimus機器人供公司內部使用。

在電動皮卡車Cybertruck進展，特斯拉表示，Cybertruck產能已經季增逾3倍，第2季在美國市場，Cybertruck已是熱銷皮卡車，預估最快今年底Cybertruck可逐步獲利，至於Semi卡車規劃2025年底開始量產。

在人工智慧軟體布局，特斯拉指出，持續規劃自動駕駛和自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，開發相關軟硬體技術。不過外電報導，特斯拉Robotaxi將延後至10月發布。

外媒指出，全球電動車需求下滑，特斯拉將重心聚焦人工智慧AI、自動駕駛軟體、自駕計程車以及人形機器人Optimus，電動車銷售占特斯拉每季營收比重超過80%，今年第2季電動車營收占比降至78%。