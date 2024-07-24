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G20財長會公報草案：全球經濟軟著陸機率不斷提高 但復甦恐不均

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
20國集團（G20）財金首長會在巴西召開。路透
20國集團（G20）財金首長會在巴西召開。路透

路透23日引述20國集團（G20）財金首長會公報草案指出，G20財金領袖將對全球經濟軟著陸機率日益提高感到鼓舞，同時警告「戰爭和衝突升級」帶來的風險，但未具體點名個別地區或國家。

根據公報草案，本周齊聚里約熱內盧的G20財金首長計劃指出，通膨居高不下可能導致全球經濟復甦腳步不一，「儘管仍有諸多挑戰，但我們對全球經濟軟著陸的可能性愈來愈高而感到鼓舞」，「全球許多地區的經濟活動已證實比預期更強韌，但各國復甦高度不均，加劇了經濟表現分歧的風險」。

G20公報草案指出，經濟前景面臨的風險大致保持平衡，上行風險包括通膨放緩的速度快於預期與科技創新，而衝突升級、經濟碎片化和通膨居高不下等下行風險，可能導致利率更高更久。

公報草案也警告，「氣候變遷…可能大幅加劇不平等的挑戰」，並點出「一些中低收入國家」的「債務困境」，草案同時強化呼籲改革國際貨幣基金（IMF）的措辭，指出了「調整配額的迫切性和重要性，以更能反映成員國在世界經濟的相對地位」。

這份公報草案也把呼籲抗拒保護主義的內容單獨成段。這份文件並未明確提及烏克蘭和加薩走廊衝突，以試圖迴避俄羅斯與主要西方國家之間的分歧。消息人士表示，G20還在磋商公報內容，可能會有調整。

今年G20輪值主席國巴西財政部官員、G20財經任務協調人員羅希托（Tatiana Rosito）表示，談判還在進行，但她「堅信」G20能針對一份內容廣泛的聯合聲明達成共識，以反映迄今所完成的作業。

G20公報草案並未支持巴西呼籲對億萬富豪課稅的內容，只提到與會部長「關注」IMF與巴西委託的營收研究。

羅希托說，巴西正在主導協商一項前所未見、針對關國際稅收合作的單獨宣言，且也可望達成共識，宣言將包含對超級富豪課稅的主題，但她未說明哪些議題面臨阻力。

G20公報草案提到「里約熱內盧G20國際稅務合作部長會宣言」，重申承諾推動稅務透明，並促成「公平而積極課稅的全球對話，尤其是超高淨值個人」。

G20 風險

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