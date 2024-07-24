快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

美選戰日益激烈 聯準會年底前按兵不動的可能性升高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統賀錦麗出席維吉尼亞州民主黨州長候選人麥考利夫的造勢活動。路透
美國副總統賀錦麗出席維吉尼亞州民主黨州長候選人麥考利夫的造勢活動。路透

根據資產管理公司美世（Mercer）的投資長Hooman Kaveh，美國聯準會（Fed）年底前維持利率不變而不捲入日益激烈的選戰，機率已愈來愈高。

Kaveh周二在墨爾本接受彭博電視台訪問表示：「如果你是聯準會理事，你會很想說『讓我們維持現狀，按兵不動直到大選結束』」。

他說，雖然Mercer預期年底前美國會降息兩次，但隨著美國總統拜登退選，共和黨提名人川普可能迎戰美國副總統賀錦麗，情況可能有所改變，因為「經濟成長穩定，就業趨勢雖然略微走低但還行，通膨也表現良好。只要情況看起來不錯，聯準會目前的政策也沒有對任何特定的國內或國際因素造成不當壓力，那麼我認為他們很可能放心地待著不動」。

美國副總統賀錦麗23日在威斯康辛州West Allis高中、首次以總統候選人身份參加競選活動。路透
美國副總統賀錦麗23日在威斯康辛州West Allis高中、首次以總統候選人身份參加競選活動。路透

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

賀錦麗首場造勢展魄力 痛抨川普想讓美國倒退嚕

華爾街日報：賀錦麗是典型的加州進步左派

紐森當不了賀錦麗副手 卡在憲法禁止正副總統來自同州

誰當選美總統對我有利？ 學者：賀錦麗

相關新聞

韓媒：三星新款平板電腦將首度採用聯發科處理器

韓國經濟日報周二引述業界消息報導，三星電子新款高階平板電腦Galaxy Tab S10將改用聯發科（2454）的高階應用...

美選戰日益激烈 聯準會年底前按兵不動的可能性升高

根據資產管理公司美世（Mercer）的投資長Hooman Kaveh，美國聯準會（Fed）年底前維持利率不變而不捲入日益...

路透：NVIDIA通過三星HBM3用在銷陸降規版晶片

路透引述知情人士報導，三星電子的第四代高頻寬記憶體（HBM）（即HBM3）已首度通過輝達（NVIDIA）許可，將用於銷往...

義總理月底訪中談經貿 修補退「一帶一路」裂痕

義大利總理梅洛尼預定月底訪中，會晤中國國家主席習近平與總理李強。義媒報導，她此行以經貿議題掛帥，意在修補義國退出「一帶一...

馬斯克：雙倍押注Dojo超級電腦 10月10日發表Robotaxi

特斯拉執行長馬斯克23日出席財報會議，談到公司的一些未來發展，包括要加倍押注超級電腦、原訂8月舉行的自駕計程車Robot...

Alphabet財報沒驚喜！獲利略優於預期 但YouTube廣告營收未達標

Google母公司Alphabet周二盤後發布財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期，Alp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。