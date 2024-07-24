美選戰日益激烈 聯準會年底前按兵不動的可能性升高

根據資產管理公司美世（Mercer）的投資長Hooman Kaveh，美國聯準會（Fed）年底前維持利率不變而不捲入日益激烈的選戰，機率已愈來愈高。

Kaveh周二在墨爾本接受彭博電視台訪問表示：「如果你是聯準會理事，你會很想說『讓我們維持現狀，按兵不動直到大選結束』」。