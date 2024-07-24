美選戰日益激烈 聯準會年底前按兵不動的可能性升高
根據資產管理公司美世（Mercer）的投資長Hooman Kaveh，美國聯準會（Fed）年底前維持利率不變而不捲入日益激烈的選戰，機率已愈來愈高。
Kaveh周二在墨爾本接受彭博電視台訪問表示：「如果你是聯準會理事，你會很想說『讓我們維持現狀，按兵不動直到大選結束』」。
他說，雖然Mercer預期年底前美國會降息兩次，但隨著美國總統拜登退選，共和黨提名人川普可能迎戰美國副總統賀錦麗，情況可能有所改變，因為「經濟成長穩定，就業趨勢雖然略微走低但還行，通膨也表現良好。只要情況看起來不錯，聯準會目前的政策也沒有對任何特定的國內或國際因素造成不當壓力，那麼我認為他們很可能放心地待著不動」。
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