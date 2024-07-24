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路透：NVIDIA通過三星HBM3用在銷陸降規版晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星尚未達到NVIDIA第五代HBM3E的標準，還得繼續測試。路透
三星尚未達到NVIDIA第五代HBM3E的標準，還得繼續測試。路透

路透引述知情人士報導，三星電子的第四代高頻寬記憶體（HBM）（即HBM3）已首度通過輝達（NVIDIA）許可，將用於銷往中國大陸的降規版圖形處理器（GPU）。

知情人士透露，三星的HBM3暫時只會用在NVIDIA較不複雜的H20 GPU。H20是NVIDIA配合美國出口管制規定，專為大陸市場開發的晶片。

知情人士告訴路透，目前尚不清楚輝達是否會在其他AI處理器中使用三星的HBM3晶片，或者是否還得通過額外的測試。

知情人士也說，三星尚未達到NVIDIA第五代HBM3E的標準，還得繼續測試。

HBM主要製造商只有三家，SK海力士、美光以及三星。由於HBM3供不應求，NVIDIA也期待三星能夠達標，一面也可以分散供應來源。

消息人士說，由於SK海力士計劃增產HBM3E並減產HBM3，NVIDIA對HBM3的需求也會增加。

兩位消息人士透露，三星最快可能在8月開始為NVIDIA的H20晶片供應HBM3。

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