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馬斯克發動投票問粉絲：特斯拉該向xAI投資50億美元？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

億萬富豪馬斯克在社群平台X上貼文發動投票，向他的追蹤粉絲徵詢特斯拉是否應該向他的AI新創公司xAI投資50億美元，表示這項調查是為可能的交易「試水溫」。

在特斯拉23日公布連續第四季令人失望的獲利成績後，馬斯克在X張貼了上述問題。在財報會議上，馬斯克被問及特斯拉投資xAI、或者將Grok聊天機器人整合入特斯拉軟體的可能性。

馬斯克向華爾街分析師表示：「特斯拉正從xAI學習很多。在提升全自駕和建立新的特斯拉資料中心方面，它確實很有幫助。」

馬斯克接著表示，如果獲得股東同意，他支持特斯拉投資xAI的想法。就在23日晚間，馬斯克就透過iPhone在X平台貼文發動投票。

投票貼文顯示：「特斯拉是否應該向@xai投資50億美元，假設估值是由幾個可信賴的外部投資者設定的？（須經董事會核可和股東投票表決，因此這只是試水溫）」

馬斯克的xAI成立於2023年，今年來在一輪籌資中籌得約60億美元，xAI的公司估值約180億美元。紅杉資本和安霍創投（Andreessen Horowitz）是出資者之一。

投票 特斯拉 馬斯克

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