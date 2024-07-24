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馬斯克：雙倍押注Dojo超級電腦 10月10日發表Robotaxi

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉的超級充電設施。路透
特斯拉的超級充電設施。路透

特斯拉執行長馬斯克23日出席財報會議，談到公司的一些未來發展，包括要加倍押注超級電腦、原訂8月舉行的自駕計程車Robotaxi發表會延後至10月，此外，要等到美國大選結束後，才會決定是否進一步投資規劃中的墨西哥新廠。

馬斯克說，特斯拉將「加倍押注」自家的Dojo超級電腦計畫，原因是輝達（Nvidia）晶片的需求高昂。他表示，他擔心能否取得足夠的輝達晶片供應，此外，Dojo能夠和輝達競爭。

Dojo是用來訓練特斯拉自駕系統背後的機器學習模型，是基於自家開發的D1晶片。但實際上，特斯拉也一邊大買輝達的AI晶片來進行相關訓練。根據彭博資訊的供應鏈估算資料，特斯拉占輝達營收的3.3%左右。

對於外界期待的更平價車款，馬斯克表示，特斯拉將在明年上半年開始，在德州奧斯汀廠生產更新、價格更低的電動車。此外，德州的超級工廠廠同時也會生產自駕計程車與Optimus人型機器人。

馬斯克說，特斯拉將在10月10日舉行Robotaxi的發表會。這比他原先預期會在8月8日舉行的時程延後兩個月。

馬斯克在問答環節被問到，何時股東能期望見到「第一輛自駕計程車上路」，他說：「如果我們不能在明年這麼做，我會感到震驚」。馬斯克也表示，他先前的預測一直是過度樂觀。

馬斯克說，他不認為監管會阻礙特斯拉自駕技術推向美國與以外的市場。他還談到，競爭同業Waymo的商業自駕計程車服務「有侷限」且「脆弱」。他說，特斯拉的系統將能夠在全世界運作，而非僅在有地理侷限的地區。

此外，馬斯克表示，特斯拉在美國11月總統大選結果底定之前，不會進一步向計劃中的墨西哥工廠投資，因為共和黨總統候選人川普矢言要對墨西哥製造商品徵收更多關稅，這其中政治風險太大。

馬斯克說：「我認為我們需要看看大選後的情況如何。」本月稍早，馬斯克正式支持川普。

馬斯克表明，要看美國總統大選結果再進行商業決策。他說：「川普已經說過了，他要對墨西哥生產的汽車加重關稅，所以如果是這種情況，那麼在墨西哥進行大量投資就沒有意義了。我們需要看看政治方面會如何發展」。

在川普遇刺後不久，馬斯克就支持川普，並承諾向一個超級政治行動委員會提供巨額捐款，以幫助他的競選活動。

當被問到川普二度擔任總統，會對特斯拉有何影響時，馬斯克對於川普計劃摧毀「通膨削減法」（IRA）會衝擊特斯拉的說法提出異議。目前，透過根據IRA而來的製造與投資稅務優惠，特斯拉業務獲得很大的提振。

馬斯克說，如果IRA被縮減或撤銷，「對我們的競爭同業會是災難性的，對特斯拉的傷害輕微。」「特斯拉壓倒性的價值在於自動化。」

特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉 美國大選 馬斯克

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