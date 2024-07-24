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Alphabet財報沒驚喜！獲利略優於預期 但YouTube廣告營收未達標

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google母公司Alphabet周二盤後發布第2季財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期。路透
Google母公司Alphabet周二盤後發布第2季財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期。路透

Google母公司Alphabet周二盤後發布財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期，Alphabet盤後股價下跌大約2%。

在截至6月底的第2季，總營收自746億美元年增14%到847億美元，略高於市場預估的842億美元，淨利則由184億美元增長28%到236億美元，也是險險超過華爾街預期的229億美元。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，這「顯示搜尋業務的巨大動能和雲端業務的大幅進展，由AI計畫帶動新的成長」。皮查伊因推動大型語言模型技術商業化的進展太慢，一直飽受批評。該公司面臨來自OpenAI和微軟的競爭，他們試圖人們遠離傳統的網路搜尋，推動用聊天機器人以對話方式回覆用戶問題。 

Jefferies分析師Brent Thill說，這份成績「不如第1季那麼有說服力，當時獲利表現比預期高出較多」，第2季「沒有令人興奮的地方」。

Alphabet股價在盤後交易先漲後跌。今年來，該股累計上漲近32%，使市值膨脹到2.26兆美元，成為僅次於蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和輝達（Nvidia）的全球第四大上市公司。

主要營收來源的廣告業務由去年同期的581億美元增長11%到646億美元，符合分析師共識預測，顯示在2022和2023年，通貨膨脹和利率攀升緊縮行銷預算後，廣告業務仍持續增長，但增速放慢讓市場感到失望。

YouTube廣告收入成長13%到87億美元，不如分析師平均預期89.5億美元。在Alphabet各項業務當中，YouTube最容易受到數位廣告市場波動的影響。

受惠於AI需求高升，雲端業務增長29%到103億美元，首見突破100億美元。雲端業務利潤亮眼，從3.95億美元飆至11.72億美元，年增率達到近200%

Google是美股「科技七雄」最早公布財報的公司，因此受到密切關注 ，市場想了解該行業在生成式AI的巨額支出如何轉化為營收增長。

Alphabet的資本支出為130億美元，比前一季高出10億美元，幾乎是2023年同期69億美元的兩倍，反映出該公司對資料中心及其AI產品Gemini的投資激增。

至於 「其他押注」 ，包括自動駕駛汽車公司Waymo，帶進來3.65億美元的營收，高於去年同期的2.85億美元，但營業虧損11.3億美元，比市場預估的10.7億美元要大。不過，財務長波蕾特（Ruth Porat）在財報電話會議上宣布，Alphabe會再對Waymo進行為期多年的50億美元投資。

Alphabet 廣告 財務

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