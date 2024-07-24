義總理月底訪中談經貿 修補退「一帶一路」裂痕

義大利總理梅洛尼預定月底訪中，會晤中國國家主席習近平與總理李強。義媒報導，她此行以經貿議題掛帥，意在修補義國退出「一帶一路」倡議造成的裂痕，但也需拿捏對中示好分寸，避向歐盟、美國釋出錯誤訊號。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）尚未正式公布月底訪中時程，不過新華社下屬的「中經社」義文版日前披露，梅洛尼預定在本月28、29日訪問北京，也可能前往上海。梅洛尼此行盼與中國在電動汽車、再生能源、電動巴士等領域達成協議。

義大利安莎通訊社（ANSA）今天報導，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）證實，雙方政府已準備一份有關綠能技術與電動車領域的合作夥伴關係協議，希望能在梅洛尼訪問北京期間敲定。

多家義媒分析，梅洛尼這趟訪問中國是一趟「修補關係」之旅，義大利去年底退出「一帶一路」倡議，對雙邊貿易雖無太大實質衝擊，卻使中國面子掛不住。義大利盼藉與中國建立新的經貿夥伴關係，讓退出一帶一路的嫌隙成為昨日黃花。

義媒Agenzia Nova報導，梅洛尼將與中國官方舉行商業論壇，隨後簽署各種有利雙邊經濟關係達到新平衡點的協議，可能涵蓋電動車、綠能、教育、食安、環保等領域，其中最重要的是2024至2026年加強全球戰略夥伴關係行動計畫。義大利另希望中國取消對部分動物及農產品出口的限制。

不過據報導，在談判簽署新的經貿夥伴關係文件過程，中義雙方仍被「一帶一路倡議」陰影纏繞，中國希望納入「遵循一帶一路精神」內容，義大利則希望用「東西方文化絲路橋梁」之類的籠統描述，以淡化政治色彩。

「義大利商業報」（Affari Italiani）分析，義大利退出中國「一帶一路倡議」，仍是中義關係一道未癒合的傷口，但雙邊重要工業技術合作需要重新啟動。今年適逢中義簽署全面戰略夥伴關係協議20週年，義大利政府盼將此一協議轉型成未來主要對話平台。

「義大利商業報」認為，中國希望新的中義經貿夥伴文件加入「一帶一路精神」字樣，可能是想讓全世界認為，義大利其實仍附著在習近平的一帶一路倡議之下，義大利則並無此意。

部分義媒也提出警訊，梅洛尼領導的政黨日前在歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任選舉中投下反對票，被貼上與匈牙利主席奧班（Viktor Orban）一樣的極右派標籤，梅洛尼訪中若釋出過多橄欖枝，恐被反對派攻擊是倒向「親中」、「疑歐」陣營，必須審慎行事。