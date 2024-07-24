半導體需求轉穩 德州儀器獲利超出預期

德州儀器周二公布第2季獲利超出分析師所料，主要受益於個人電子產品在內市場對類比晶片需求趨穩，而製造成本也降低。

德儀執行長 Haviv Ilan表示，德儀第2季在中國大陸較前一季業績成長約 20%，客戶 「已經停止了控管當地的庫存」。

Ilan表示，最大的半導體市場中國大陸在電子業者消化零件庫存後，已經恢復成長。他也說，歐洲和日本仍處於消化庫存的初步階段。在該公司的工業部門中，約有一半的市場仍在去化庫存，其他市場則恢復增加訂單。

他說：「對我們的中國業務來說，這是不錯的一季，有非常明確的跡象顯示，客戶已經消化他們的庫存。」

智慧手機和個人電腦銷售回升，讓業者得以去化疫情期間囤積的過剩庫存，德儀的訂單也開始大增。 Edward Jones分析師 Logan Purk說：「類比晶片需求已經觸底，開始出現若干長進。」

德儀盤後交易股價上漲 3%，今年迄今漲幅達到 16%。

CFRA Research 分析師 Angelo Zino 說：「盤後大漲可能反映，昨晚恩智浦（NXP）發布財報後，市場擔心類比需求低於預期，因此德儀第3季業績展開和預期相符。 」受到恩智浦財測平淡影響，德儀正常交易時段大跌3.7%。

德儀第2季每股獲利為 1.22 美元，優於分析師原估的 1.16 美元，而第3季營收預測中間值 為41 億美元，與分析師平均預測一致。

工廠負荷量（即產品產量）增加，也有助於分攤固定成本，進而提升獲利。

財務長 Rafael Lizardi 在電話法說會將把製造單位成本降低，歸功於內部產製增加，且更著重12吋晶圓技術。

維權投資公司 Elliott Investment Management 曾在 5 月份敦促德儀應提升現金流量，並降低對建設 12吋晶圓廠的龐大投資。不過，Elliot對執行長Haviv Ilan 周二宣布的資本配置感到滿意。

德儀資本支出為 10.6 億美元，低於預期的 12.5 億美元。

Running Point Capital 投資長Michael Schulman說：「從資本支出低於預期來看，德儀的投資有所緊縮，對主動投資人Elliot Management 對該公司 25 億美元的投資有所回應。」