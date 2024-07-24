黃仁勳祖克柏對談 Meta推模型採萬顆輝達晶片訓練

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏下週將首度公開對談，對談前夕，Meta今天發布業界關注的AI開源模型Llama 3.1，當中最大版本模型採1.6萬顆輝達H100晶片進行訓練。

Meta正式發布最新大型開源模型Llama 3.1，可免費存取運用。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在臉書表示，幾家科技公司競相開發領先的封閉模型，但是開源模型與封閉模型之間的差距正在縮小，並喊話從明年開始，Llama模型將成為業界最先進的模型。

人工智慧模型競賽從2022年底新創公司OpenAI推出ChatGPT後開始加速。Google、Anthropic等幾家灣區科技公司迎頭追趕，但皆為封閉模型。

Meta選擇走開源模式，最新的Llama 3.1有3個版本，當中最大的 Llama 3.1 405B擁有高達4050億參數，意味可執行更複雜任務，與OpenAI等模型較勁。

業界對於開源和封閉模型的探討從未間斷。

Llama 3.1發布後，不少業界人士持正面評價。AI界領袖吳恩達（Andrew Ng）於社群媒體表示，Meta對開源模型做出巨大貢獻，新模型是一份美好禮物。

Meta對外表示，它的Llama系列模型已被個人和企業下載多達3億次。

外界對開源模型的擔憂，多半與技術遭美國競爭對手或是犯罪組織使用，不利安全。祖克柏則強調，開源模型相較封閉模型更容易讓監管機構進行審查。

祖克柏另點名與幾家企業合作開發更廣泛生態系，包括亞馬遜（Amazon）、Databricks、輝達，這幾家公司推出的服務能幫助開發者微調和訓練其模型。

Meta和輝達的合作一直以來都是話題，祖克柏之前也曾在IG曬出與黃仁勳的合照，兩人私底下互換招牌外套，展現交情。

Llama 3.1 405B這款堪稱迄今最大的開源模型，是採用1.6萬顆輝達H100晶片進行訓練。

黃仁勳和祖克柏預定下週將在電腦繪圖大會SIGGRAPH 2024，首度進行公開爐邊對談，預料話題也將圍繞在這一系列的AI技術合作發展。