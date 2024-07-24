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特斯拉財報慘淡…利潤率下探逾五年低點 盤後股價重挫8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電動車大廠特斯拉上季獲利低於分析師預估，消息拖累盤後股價重挫。美聯社
電動車大廠特斯拉上季獲利低於分析師預估，消息拖累盤後股價重挫。美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布第2季獲利低於預期，電動車銷售連續第二季下滑，且利潤率降至逾五年來最低，反映降價提振需求、增加投資AI計畫帶來衝擊。消息拖累特斯拉股價盤後重挫超過8%。

特斯拉表示，正邁向生產「新車款」，包括2025年上半年推出更平價的車款，儘管這些車款縮減成本的幅度可能不如原先預期。

回顧上季，整體營收年比成長2%至249.3億美元；淨利銳減45%至14.8億美元，經調整後每股盈餘52美分，低於華爾街預期的62美分。

上季來自電動車的營收下滑7%，降至199億美元。汽車營收包含出售碳排放額度（regulatory credits，又譯監管信用額度）的8.9億美元，這一數字是去年同期的逾三倍。

不計出售碳排額度的收入，特斯拉上季汽車利潤率為14.65%，低於分析師平均預估的16.29%。

特斯拉股價在23日收盤後重挫8.5%至每股225.49美元。

最新財報提醒投資人特斯拉汽車事業正面臨的逆風，儘管此前執行長馬斯克重新將公司定位轉向自駕技術，幫助特斯拉股價收復今年來多數跌幅。

第2季也是特斯拉的動盪期，馬斯克擱置開發全新的較平價車款，改為致力於打造自駕計程車。特斯拉在面臨銷售減緩、競爭加劇之際，也已裁員超過10%。

特斯拉表示，上季獲利受到「主要由AI計畫帶動的營運支出增加」與「整頓費用」拖累。

特斯拉電動車交車量已連兩季下滑，原因是面臨的競爭加劇、欠缺平價新車款也讓需求減緩。特斯拉陸產電動車雖然也出口至歐洲等其他地區，但第2季銷量下滑，而比亞迪等同業則寫下強勁銷售成長。特斯拉上季在美國與中國提供折扣和其他優惠措施刺激需求，但也因此衝擊利潤率。

特斯拉表示，預期第3季營收產量會較前季成長。

關於展望，馬斯克23日在財報會議開場致詞時表示，特斯拉將在10月10日舉行自駕計程車發表會。原先，馬斯克曾說是在8月8日舉行。

馬斯克在問答環節被問到，何時股東能期望見到「第一輛自駕計程車上路」，他說：「如果我們不能在明年這麼做，我會感到震驚」，而他也表示，他先前的預測一直是過度樂觀。特斯拉周二表示，「Robotaxi的部署時間取決於技術進步和監管部門的核准。」

另外，特斯拉指出，電動皮卡Cybertruck的生產「依然有望在年底前轉為能夠獲利」。該公司說，已開始驗證其利用乾式鍍膜（Dry Coating）的突破性電池製造技術所製造的首批Cybertruck原型車，這會是「大幅成本降低的里程碑」。

特斯拉 電動 馬斯克

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