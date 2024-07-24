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美國市場收盤／美股小跌 盤後那指期續挫 日圓回升重現155字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉業績不如預期盤後股價大跌，科技「七雄」財報首日未能打動投資人。路透
特斯拉業績不如預期盤後股價大跌，科技「七雄」財報首日未能打動投資人。路透

美國股市周二小跌，收盤前最後幾分鐘回吐盤中微弱漲幅，投資人將注意力轉向Alphabet 和特斯拉最新財報。科技「七雄」財報首日未能打動投資人，那斯達克100指數期指下挫。

標普500指數下跌8.67點，跌幅0.2%，報5,555.74點；那斯達克綜合指數下跌10.22點，跌幅不到0.1%，報17,997.35點。道瓊工業指數下跌 57.35 點，跌幅 0.1%，至 40,358.09 點。

盤後那斯達克100指數期貨下挫0.6%。Alphabet Inc.股價盤後震盪，儘管營收表現超出分析師預期；該公司說投資人必須耐心等待人工智慧（AI）投資取得具體成果；特斯拉業績不如預期盤後股價大跌。在財報發布前的正常交易時段，特斯拉下跌2%，Alphabet上漲0.1%。

費城半導體指數恩智浦半導體（NXP Semiconductors）在第3季營收預測低於預期後急挫7.6%，拖累費城半導體指數下跌1.5%。台積電ADR上漲0.3%，是費半唯二上漲的成份股。

美國10年期美國公債殖利率持穩於4.240%。小型股羅素 2000 指數上漲 1%。

油、銅下跌，金價走高

在大宗商品市場，燃料需求低迷將美國原油價格推低至6月7日以來的最低價位，基準原油價格下跌1.8%，至每桶76.96美元，連續四日下跌；9月交割布蘭特原油下跌1.7%至每桶81.01美元。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌0.6%，連續七個交易日下跌，創下自2020年2月以來最長連跌紀錄，報每噸9,166美元。銅價在今年曾因預期人工智慧（AI）將推動資料中心蓬勃發展而上漲。

金價小幅走高，市場注意力轉向本周將公布的重要美國經濟數據。紐約時間下午3:10，黃金現貨上漲0.4%，報每英兩2406.54美元。

UPS股價大跌12%，在標普500指數成分股中表現最差。該公司公布營收不如預期，並下修業績展望。Spotify飆漲12%，該公司布連續二季呈現獲利。通用汽車(General Motors)股價大跌6.4%，創下2022年以來最大單日跌幅，投資人關注的焦點是該公司在中國大陸市場被蠶食，而非美國國內需求強勁。

國防承包商洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)大漲5.6%，創下今年來最大單日漲幅，該公司調高獲利預期，原因是烏克蘭和中東的衝突。GE Aerospace股價上漲5.7%，受益於對其商用發動機和服務的強勁需求。卡車製造商Paccar公布的獲利不如預期，股價下跌11%。

 Ameriprise分析師Anthony Saglimbene說，「鑒於對科技七雄獲利預期較高，這些公司在發布業績時有很多方面要證明，」「與此同時，這些公司的展望可能受到高度關注，偏高的價位將受檢驗」。

B. Riley Wealth的Arthur Hogan表示，「谷歌母公司Alphabet和特斯拉可能會吸引最多注意力，他們的財報也將是對科技七雄的一次重大考驗」。

台積電ADR上漲0.3%

台積電ADR周二上漲0.3%，收在169.82美元，較台北交易溢價13.9%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 182.40 +0.09 172.50 5.74

中華電 CHT 120.28 +0.11 121.50 -1.01

台積電 TSM 1,115.24 +0.28 979.00 13.92

聯電 UMC 50.96 -1.27 51.30 -0.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

美元指數上揚 日圓升到155字頭

日圓維持普遍漲勢，兌美元升值0.9%至155.64，連續兩個交易日走升，受助於日本官員有關貨幣政策正常化的發言，加劇日本央行繼續升息以提振日圓的壓力。執政自民黨幹事長茂木敏充表示，日本央行應更明確表明貨幣政策正常化的決心，包括穩步升息。日銀下一次公布利率決定的時間是 7 月 31 日。

美元指數上漲0.1%，至104.45。歐元兌美元貶值0.4%，報1.0851美元。英鎊兌美元貶值 0.2%，報 1.2903 美元。

指數 日本央行 美國

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