Fed利率按兵不動 機率增

顧問業者美世公司（Mercer）投資長卡韋（Hooman Kaveh）認為，美國聯準會（Fed）按兵不動到年底的機率愈來愈高，而不是捲入日趨激烈的美國大選選戰中。

卡韋23日接受彭博電視訪問時表示，「如果你是聯準會理事，你可能會想說：『讓我們按兵不動，維持利率不變直到大選結束』」。

他表示，這家資產管理公司目前仍預期，聯準會將在年底前降息兩次。不過隨著拜登退出總統競選，共和黨總統候選人川普可能會與賀錦麗對決，這種情境可能會改變。

卡韋表示：「經濟成長穩健，就業情況良好、但趨勢略有下滑，通膨也在正常運作。」「只要情況看起來不錯，而且聯準會當前的政策不會對任何特定的國內或國際因素造成過度壓力，那麼我認為他們可能會放心地按兵不動。」

川普上月接受彭博訪問時曾表示，如果再次當選美國總統，他會讓聯準會主席鮑爾做滿任期。鮑爾的任期將於2026年5月結束。但他也警告Fed，不該在大選前降息，以免拉抬拜登選情。華爾街已預期Fed將在9月降息。

鮑爾上周出席在華盛頓經濟俱樂部演說的座談會時表示，對通膨持續朝向2%目標更有信心，「通膨已接受相當一段時間的考驗，更多良好的通膨數據是加強信心的條件，而最近我們已經得到一些良好數據」。