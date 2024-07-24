快訊

凱米開眼將轉雙眼牆 吳德榮：挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台

直播／風雨漸強！凱米颱風暴風圈將籠罩全台 氣象署8:40最新說明

颱風攪局小三通停航 陸方來不了陸船翻覆協商延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

包括特斯拉執行長馬斯克在內，已有多位億萬富豪爭先恐後力挺美國前總統川普，押寶川普若贏得2024年總統選舉將大幅減稅並鬆綁法規，屆時便可從中獲利。川普已表明，上台後將調降企業稅，也許會倚賴提高關稅來取代所得稅。

然而，經濟學家暨馬里蘭大學榮譽教授莫里奇（Peter Morici）指出，川普的如意算盤可能打錯了。因為自從他贏得2016年選舉後，這世界已改變甚大，即使他勝選、贏得第二任，川普2.0的減稅計畫給美國經濟帶來的恐怕是災難一場。

3大改變 恐使「川普2.0」減稅變經濟災難

一、2016年，美國聯邦赤字相當於國內生產毛額（GDP）的3.1%；今天，假設政策不變，據國會預算處（CBO）估計，2025年聯邦赤字將升到GDP的6.5%。

二、中國大陸已在電動車、電池技術和太陽能板等綠能技術取得領先地位，握有發展低碳經濟的優勢。光是對大陸電動車加徵關稅，已不足以拯救美國車廠；陸廠已在歐洲和墨西哥設廠，可輕易把車賣到美國市場。

中國大陸也力圖建立自給自主的先進半導體供應鏈。光是限制陸廠取得美國、日本和荷蘭的先進晶片製造技術，或許會讓北京為實現雄心壯志付出更昂貴的代價，但別以為北京不可能達成。

三、俄羅斯、中國大陸、伊朗和北韓已組成「動盪軸心國」，聯手試圖迴避西方制裁、生產武器並分享情報。這些政府協調合作，可能破壞美國及其盟邦在二戰後建立的國際秩序。

從俄羅斯在歐洲侵略烏克蘭，到中共強大的海軍對台灣虎視眈眈，再到伊朗透過胡塞等恐怖組織在紅海興風作浪，華府要如何因應這些威脅？勢必得提高軍事預算，那可能給美國預算赤字再增添2%的GDP。

假如川普當選而共和黨拿下美國國會兩院，可合理推測川普將延長2017年減稅與促進就業法（TCJA）到期的條款，也許還會以降低企業稅甚至個人所得稅進一步強化。

川普提議全面加徵10%關稅、另對大陸進口貨課60%重稅，也許能支應延長TCJA的成本，但要再支應擴增的國防支出，根本不夠用。

富豪可能淪為加稅的下手目標

要找到支應減稅和擴大軍事支出的財源，唯一合理的方式，是大砍社會福利支出。包括社會安全金和聯邦醫療保險（Medicare）在內，這些社福支出在聯邦支出占比超過60%，但川普表示對這種解決方案沒興趣。

特大號的聯邦債務，可能激起國內外的「債券義勇軍」大賣美國公債以示抗議，那將迫使美國政府大幅加稅。

最容易下手的增稅對象會是誰？答案正是：億萬富豪。

同時，赤字激增可能使指標性的美國10年期公債殖利率額外增添1、2個百分點，不利於新創公司、創業家，也不利於企業投資人工智慧（AI）、先進晶片設計與製造、新藥研發、電動車與電池等新科技。

如何為「川普通膨」避險？

莫里奇提醒投資人，為「川普通膨」預作避險，或許是明智之舉。

債券投資人必須要有技巧，把債券到期結構安排得符合自己的流動性需求，因為市場利率升高（表示債券價格下跌）可能招致損失。

股票投資人應聚焦於具有訂價權的公司，因為川普2.0可能逼聯準會（Fed）大量印鈔來買債券，以減輕利率壓力。

川普 投資人 美國 馬斯克

延伸閱讀

川普仇女標籤撕不掉 賀錦麗或可放手一搏「窮追猛打」

馬斯克自爆同意20歲兒子變性是被騙 稱「覺醒心靈病毒」殺了他

今日敵手是昔日金主 川普曾捐給賀錦麗6000美元

川普變相鼓勵台海衝突 美國評論家：政治失格

相關新聞

特斯拉財報慘淡…利潤率下探逾五年低點 盤後股價重挫8%

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布第2季獲利低於預期，電動車銷售連續第二季下滑，且利潤率降至逾五年來最低，反映降價提振需...

馬斯克曬名人AI時尚走秀 驚見「習近平與小熊維尼」

關於中國最高領導人習近平的話題向來敏感，近日特斯拉創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）卻在網路上分享一段知名人物的A...

半導體需求轉穩 德州儀器獲利超出預期

德州儀器周二公布第2季獲利超出分析師所料，主要受益於個人電子產品在內市場對類比晶片需求趨穩，而製造成本也降低。

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

包括特斯拉執行長馬斯克在內，已有多位億萬富豪爭先恐後力挺美國前總統川普，押寶川普若贏得2024年總統選舉將大幅減稅並鬆綁...

等待大型科技股財報 美股指數收盤微跌

史坦普500指數徘徊在平盤附近，交易員們等待主要科技巨頭的財報。

印度降手機關稅 蘋果受惠…外資企業稅同步調降

印度政府宣布2024-25年度預算，重點包括擴大基礎建設、就業促進及農村發展支出，提高股票資本利得稅率，降低外資企業稅率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。