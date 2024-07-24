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巴菲特賣比亞迪股 套現14億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份。 路透通訊社
傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份。 路透通訊社

中共20屆三中全會一結束就傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份的消息。根據港交所發布文件顯示，巴菲特旗下投資公司波克夏16日再度減持比亞迪股份，持股比率由5.06%降至4.94%，套現近港幣3.45億元（約新台幣14億元）。

由於波克夏目前對比亞迪的持股比率已降至5%以下，意味波克夏未來若再有減持行為則無需公開披露。依照巴菲特操作習慣，外界預期波克夏將會出清比亞迪全部持股。

波克夏在2008年9月首次以每股8港元的價格，認購2.25億股比亞迪港股，持股約20%。自2022年8月31日波克夏首次披露減持比亞迪以來，其持有比亞迪港股從2.25億股降至5,420萬股，已賣出其75.9%持股。波克夏持有比亞迪長達14年之久，但拋售至5%以下卻只用了不到兩年時間。

巴菲特最近一次減持比亞迪股份的時間，正值中共20屆三中全會召開時，此次會議於本月15日至18日在北京召開。

按香港《證券及期貨條例》規定，如果上市公司主要股東持股量的百分比數字上升或下降沒有跨越整數百分比，可不必申報並作出披露。因此很難追溯巴菲特首次減持的具體時間點。自2022年8月31日以來，波克夏有披露減持比亞迪共16次，均發生在跨越整數百分比之時。

對於波克夏減持原因，巴菲特曾以福特汽車為例來證明汽車行業的殘酷，外界普遍認為，波克夏的減持與逢高賣出的獲利動機有關。

自2022年6月30日至今，比亞迪港股股價由自每股309.7港元下跌23%，昨（23）日收238.4港元。

比亞迪2023年年報指出，比亞迪港股持股在5%以上的大股東當時除了波克夏，還有貝萊德（BlackRock, Inc.），後者當時持港股7,321萬股，持股比率6.67%。

巴菲特 波克夏 港股

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