博世 喊買JCI空調資產

彭博資訊報導，德國博世公司（Robert Bosch）打算以80億美元，收購江森自控（JCI）旗下的空調資產，使旗下投資組合多元化、跨出汽車零件領域。

博世23日宣布，相關交易方皆已簽署具約束力的文件，交易可望在12個月後完成，但尚待監管當局核准。

按交易條件，博世將100%買下江森自控與日立的合資空調事業，包括日立持有的40%股權。

在汽車製造商轉向電動車之際，這項收購交易協助博世切入新市場，朝汽車以外領域擴張。之前，這家德國公司曾與其他潛在對手競購這項資產，直到最近才變得一馬當先。

這是博世史上最大筆收購交易，且會使旗下居家舒適生意的規模擴增將近一倍，從50億歐元擴大為90億歐元（98億美元）。

收購交易涵蓋16個生產廠址，以及12處開發地點，遍布逾30國。

博世表示，藉由這樁交易，博世將在全球熱泵、通風和空調系統市場取得領先地位，也將強化在美國和亞洲的市場能見度，並且平衡公司內部部門。博世預測，到2030年，這個市場將成長40%。