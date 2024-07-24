資安新創Wiz拚IPO 拒天價收購

網路安全新創公司Wiz回絕Alphabet高達230億美元的收購價碼，表示將繼續推動原訂首次公開發行股票（IPO）的計畫。

Wiz執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）在給員工的通知寫道：「拒絕這樣倍感榮幸的出價很困難，但我們出色的團隊，讓我有信心做此選擇。」 拉帕波特表示，Wiz下一個里程碑是讓每年的經常性營收達到10億美元，並推動IPO。

Wiz 2020年才成立，總部設於紐約，在美國和以色列都設有辦事處，與Amazon Web Services（AWS）和微軟Azure等雲端儲存供應商連接並掃描其中的資料以檢測安全風險。盛傳Google母公司Alphabet接洽並開出公司估值兩倍的收購價碼，讓Wiz頓時受到全球關注。在協商併購之前，Wiz自己也藉併購來迅速擴展，並開始考慮IPO。

拉帕波特說：「這則消息證明我們的市場價值，也更強化了我們的目標：創建一個安全與開發團隊都喜愛的平台。」

這家公司在5月一輪籌資估值達到120億美元，吸引Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners和Thrive Capital等投資人。