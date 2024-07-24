通用上季盈餘 飆增六成

通用汽車（GM）受惠於燃油卡車在美國需求強勁，上季盈餘急增60%，今年來第二度宣布調升全年獲利展望。不過豪華車廠保時捷（Porsche）則受鋁合金短缺拖累，將阻礙1萬輛汽車生產，23日股價一度重挫7.7%，寫歷來盤中最大跌幅。

通用汽車23日公布，第2季經調整後的每股盈餘為3.06美元，遠高於一年前的1.91美元，營收也攀升7%至480億美元，雙雙擊敗市場預期。另外，淨利年增14%至29億美元。

通用同時宣布，經調整後的年度稅前獲利預期，從原先的125億~145億美元，上修至130億~150億美元。由於摩根士丹利的分析師擔心，通用的表現最好也只有這樣了，加上通用又宣布再度延後一座電動皮卡工廠的啟用，23日股價開低走低，一度跌逾7%。

通用財報表現優於預期，主要是皮卡貨車和休旅車在美國買氣報喜。簡單來說，通用靠燃油車賺錢，而非轉型為執行長巴拉所設想的高科技企業。但美國銷售提升獲利，抵銷了在中國大陸虧損的1.04億美元，該公司討論要整頓當地業務。

通用電動車業務仍虧損，因此也正重新思索電動車策略。巴拉近來表示，無法達成在2025年底前生產100萬輛電動車的目標，但該公司之所以自認能放緩進軍電動市的速度，是因在電池生產方面的投資已進行得差不多了，而且到明年底將晉身有最多電動車款的車廠。

另一方面，保時捷表示，一家歐洲重要供應商的生產設施遭遇洪水，導致鋁供給短缺，影響到保時捷所有車款，可能導致一個或幾個車款停產，預計今年無法完全彌補生產和交車的延誤。

保時捷告訴分析師，鋁供給短缺，下半年至少有1萬輛汽車的生產將受阻。摩根士丹利分析師認為，這個問題可能會衝擊其他車廠。

保時捷估計，今年營收將在390億~400億歐元（425億~436億美元），低於原先預測的400億歐元至420億歐元，銷售報酬率（ROS）將在14%~15%之間，低於之前預測的15%~17%。

營收展望下修是保時捷兩天內發布的第二個壞消息。該公司22日放棄電動車銷售目標，並表示未來電動車發展，將視客戶需求而定。