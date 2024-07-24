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聯合國草擬文件：企業減排 不能仰賴碳交易

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

聯合國已草擬一份文件，表明其反對企業利用碳權來降低他們的碳足跡。這立場使得聯合國與大型石油和科技集團的立場有所衝突。

一份由聯合國秘書長古特瑞斯召集任務小組所草擬的文件指出，各組織不應使用碳權來抵銷國家監管計畫之外的碳排放

英國金融時報（FT）報導，聯合國認為，企業應該投資能夠減少自身碳排放的技術，而非仰賴碳交易市場。

目前，像是雪佛龍和埃克森美孚等大型汙染企業以及微軟、蘋果等科技公司，已將碳抵銷納入它們向投資人做出的氣候承諾計畫中。鋼鐵、水泥等碳密集型產業也仰賴非公開市場的碳權，來抵銷其溫室氣體排放，以邁向其淨零碳排目標。

理論上，每一筆碳權交易產生的收益，都將用於資助能夠從大氣層中減少二氧化碳的計畫，像是保護雨林免遭砍伐，或是捕捉二氧化碳並封存在地底下。然而，許多計畫遭到批評，原因是外界無法驗證計畫能去除的排碳量，或是否為永久去除。

產業人士預期，碳權市場會繼續成長。波士頓顧問集團與石油巨擘殼牌（Shell）去年公布的預測顯示，估計在2030年前碳交易市場規模每年將增加為100億到400億美元之間。

然而，根據AlliedOffsets的數據，已使用的碳權價值在去年下滑至9億美元，低於2022年的14億美元。

碳排放 碳足跡 聯合國

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