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印度降手機關稅 蘋果受惠 外資企業稅同步調降

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印度政府宣布2024-25年度預算，重點包括擴大基礎建設、就業促進及農村發展支出，提高股票資本利得稅率，降低外資企業稅率，並降低手機、零組件及黃金等項目的進口稅率。 （路透）
印度政府宣布2024-25年度預算，重點包括擴大基礎建設、就業促進及農村發展支出，提高股票資本利得稅率，降低外資企業稅率，並降低手機、零組件及黃金等項目的進口稅率。 （路透）

印度政府宣布2024-25年度預算，重點包括擴大基礎建設、就業促進及農村發展支出，提高股票資本利得稅率，降低外資企業稅率，並降低手機、零組件及黃金等項目的進口稅率。

財政部長希塔拉曼23日向國會提出新年度預算時表示，「這份預算特別聚焦於就業、小企業及中產階級」，且未來幾年度的預算也將以這些領域為焦點。

印度財政赤字占GDP比重 圖／經濟日報提供
印度財政赤字占GDP比重 圖／經濟日報提供

主要預算項目包括基礎建設支出11.1兆盧比，並對各邦提供1.5兆盧比的長期貸款挹注基建支出；農村發展2.66兆盧比；未來五年支出2兆盧比（240億美元），用於創造就業及提升教育與職訓，對新就業者提供直接現金給付，並鼓勵企業僱用員工，尤其是製造業，以及對高等教育提供低利貸款。

莫迪政府並將調整多項稅率。關稅方面，手機與關鍵性零組件的稅率從20%降低到15%，估計蘋果一年將受益約3,500萬~5,000萬美元，三星等新進廠家也更容易打入印度市場。另外並取消鋰、鎳等礦料的進口稅。

至於黃金進口稅率降到6%。財長並表示，未來六個月將全面檢討關稅稅率結構，並消除「倒轉關稅（原料稅率高於成品稅率）」及減少爭議。

外資企業的邊際稅率從40%降到35%，廢除對新創企業課徵的「天使稅」。但持有股票一年之內的資本利得稅率將從15%提高到20%，持股超過12個月以上者的資本利得稅率從10%提高到12.5%，並提高股市衍生性產品交易稅率，從10月1日起生效。至於低所得者稅率獲調降，以鼓勵消費；並支持中、小型及微型企業發展。

儘管政府擴大支出，但與2月時提出的預算草案相比，赤字占國內生產毛額（GDP）的比率從5.1%下降到4.9%，主因央行挹注250億美元的盈餘，向市場籌資的金額略減到14.01兆盧比。財長並指出，下年度的赤字比率將再降到4.5%。

預算宣布後孟買股市Nifty 50指數一度下跌1.6%，但收盤跌幅縮小到0.12%，消費類股創新高。

基金經理人指出，稅率改變對股市是一項短期利空，不過將使選擇權交易更為理性，並鼓勵較長期投資。盧比對美元匯率創新低，報1美元兌83.6875盧比；10年期公債殖利率大致不變，報6.967%。

印度 資本利得 黃金

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