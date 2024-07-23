南韓三星電子重啟勞資協商 工會：與資方談判無果

韓國三星電子國內最大工會自6月展開公司史上首次罷工以來，迄今罷工未見停歇。工會表示，資方今天與工會代表會面，並重啟薪資協商，但雙方談判暫無結果。

路透社等媒體報導，全國三星電子工會（NationalSamsung Electronics Union，NSEU）於6月7日為薪資福利問題發動1969年創社以來首次罷工，本月8日又發動總罷工3天，談判未果後，10日展開無限期罷工。

三星電子（Samsung Electronics）在韓國國內有5大工會，全國三星電子工會是其中規模最大的一個，工會成員約3萬人，占三星電子國內員工總數近1/4。

全國三星電子工會副主席李賢國（Lee Hyun-kuk，音譯）在YouTube直播中表示，勞資雙方歧異太大，因此無法達成任何協議。

工會高層指出，他們呼籲資方在7月29日前在談判桌上端出新提案。工會計劃7月31日前與資方舉行最後談判。

分析師指出，三星電子重要人員曠日持久的罷工行動，加劇了該公司的難題。三星電子是全球最大記憶體晶片製造商，目前正努力應對在人工智慧（AI）半導體領域的激烈競爭。