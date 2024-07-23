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越南蚵仔出口「台灣吃下82%」 產地脫貧重要功臣

中央社／ 河內23日專電
蚵仔情境示意圖。圖／Ingimage
蚵仔情境示意圖。圖／Ingimage

越南今年前5個月出口近700萬美元（約新台幣2億2970萬元）蚵仔，其中台灣市場就吃下了82%。出口至台灣的越南蚵仔大多來自越南北部廣寧省，日益發達的養蚵產業有助當地民眾脫貧。

越南民智報（Dan Tri）報導，今年前5個月，越南蚵仔（牡蠣）出口額近700萬美元、年增31%。其中，台灣支出逾570萬美元購買這項水產品，占越南蚵仔出口總額的82%。

越南水產加工和出口協會（VASEP）資料指出，台灣是越南蚵仔主要消費市場。2023年，越南蚵仔出口額超過1400萬美元、年增56%；台灣當年包辦越南蚵仔出口總額逾77%、價值近1100萬美元、年增26%。

越南海岸線長逾3260公里，擁有眾多適合雙殼貝（如蚵仔）生長的潮汐灘。出口至台灣的越南蚵仔多來自廣寧省（Quang Ninh）；除廣寧省外，越南還有20多個沿海省市都在發展養蚵產業。

廣寧省是世界遺產下龍灣所在地，省內的雲屯縣（Van Don）則是越南養蚵重鎮。越南法律報報導，雲屯縣海域面積約1600平方公里，大小島嶼共計600多個，海域平靜、礁石眾多、鹽度適中，很適合養蚵仔。

2012年起，雲屯縣蚵仔養殖面積逐漸擴大。目前，雲屯縣蚵仔年產量達7萬噸，居全越南之冠；至2023年底，全縣有39個蚵仔初級處理廠。蚵仔是雲屯縣幫助民眾脫貧的重要產品，也是廣寧省的國家級主打產品。

儘管台灣包辦越南超過8成的蚵仔出口額，但整體而言，越南對台貿易呈入超。中華民國駐越南代表處經濟組統計，今年前5個月，越南對台貿易逆差為63億3860萬美元、年增2%。

進一步來看，今年前5個月，台越雙邊貿易總額為107億2080萬美元、年增4%，其中越南自台灣進口85億2970萬美元、年增15.6%；越南對台灣出口21億9110萬美元、年增19.8%。

今年前5個月，台灣是越南第5大貿易夥伴，第14大出口市場，第4大進口來源國，以及第3大貿易逆差國，僅次於中國和韓國。越南主要自台灣進口電腦、電子產品與電子零件等。

牡蠣 越南

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