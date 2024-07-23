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亞洲資金上半年回流股債基金 資金動能是去年1.5倍

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美元。（路透）
美元。（路透）

亞洲最大基金網路業者Calastone指出，今年上半年，亞洲投資人對固定收益的興趣仍強勁，因為投資者尋求鎖定收益率，並且押寶美國聯準會Fed）等央行開始利率正常化的時點。今年上半年，亞洲資金淨流入固定收益基金的金額達33億美元，遠高於去年同期的17億美元。

資金流向統計顯示，亞洲資金重返股債市，今年上半年所有類別基金淨流入金額是去年全年的1.5倍，流入債市的金額尤其高，顯示穩定及收益仍是投資人最關心的議題。

在今年上半年，債券基金在1月和2月最吸金，合計進帳18億美元，剛好股票基金也是這兩個月的流出金額最大。Calastone認為，在當前的美元利率及市場環境，投資組合重新平衡，偏向穩定及收益。不過，隨著Fed的預期降息時間不斷延後，今年3月到6月的債券基金每月平均吸金金額下滑到3.92億美元。

此消彼長，亞洲投資人去年4月起持續撤出股市，今年第1季股票基金淨流出4.3億美元，但到5月及6月終於出現淨流入。Calastone分析，投資人預期Fed下半年可望降息，並且預估全球經濟可望平穩著陸。

Calastone亞洲區主管克里斯多夫（Justin Christopher）指出，在過去18個月，固定收益基金一直是資金流動的明顯受益者。不過，隨著全球股市走高，投資人擔心錯過多頭行情，因此資金開始回流股市。

Fed 美國聯準會

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