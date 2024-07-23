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印度明起調降手機、零組件及印刷電路板等關稅稅率 一次5個百分點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
印度政府24日起將手機與一些關鍵性零組件的關稅稅率，從20%降低到15%，此舉將使蘋果（Apple）直接受惠。路透
印度政府24日起將手機與一些關鍵性零組件的關稅稅率，從20%降低到15%，此舉將使蘋果（Apple）直接受惠。路透

印度政府23日宣布，將手機與一些關鍵性零組件的關稅稅率，從20%降低到15%，於7月24日起生效；此舉將使蘋果（Apple）直接受益，因為印度國內手機產量雖然增加，但高端手機仍仰賴進口。

印度財政部長希塔菈曼23日向國會提出2024/25年度預算時表示，基於「消費者的利益」，將降低手機、印刷電路板裝配（PCBA）及行動式充電器的關稅稅率。

研調機構Counterpoint Research共同創辦人Neil Shah表示，印度約10%~12%的蘋果手機源自進口，而關稅稅率降低5個百分點後，蘋果一年將受益約3,500萬~5,000萬美元。

蘋果在印度手機市場的占有率約6%。蘋果雖然委託鴻海及塔塔集團增加iPhone產量，但仍然進口Pro及Pro Max等高階iPhone手機；另外PCBA仍靠進口，因此蘋果也將受益。

降低關稅也將使三星等企業，更容易打入印度手機市場。

印度並取消鋰、鎳等礦料的進口稅。財長表示，未來六個月將全面檢討關稅稅率結構，目標是使關稅合理化且簡單化，以促進印度貿易，並消除「倒轉關稅」（duty inversion，原料稅率高於成品稅率）」及減少爭議。

印度 消費者 關稅

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