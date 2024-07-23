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蘋果與美光高層低調訪中 時值美擬緊縮對陸技術管制

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國考慮對中國大陸祭出更嚴格的科技管制，值此敏感時刻，蘋果和美光（Micron）高層低調造訪北京。路透
美國考慮對中國大陸祭出更嚴格的科技管制，值此敏感時刻，蘋果和美光（Micron）高層低調造訪北京。路透

美國考慮對中國大陸實施更嚴格的技術管制之際，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）和美光（Micron）總裁兼執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）已低調造訪北京，拜會北京政府官員。

彭博資訊報導，22日與中國大陸國務院副總理何立峰及外交部長王毅開會的美國商業代表團，成員也包括威廉斯和梅羅塔。何立峰敦促美國企業「積極參與」中國大陸的進一步全面深化改革和現代化進程。

王毅在另一場會議中表示，希望美中貿易全國委員會的成員，協助美方對中國大陸有「正確了解」。威廉斯和梅羅塔都是美中貿易全國委員會的董事。

中國大陸外交部的聲明稿未提到蘋果和美光高層，但公布的照片中可見兩人身影。

這些會議舉行之際，正值華府引領國際社會加強貿易管制，避免先進科技流入中國大陸。美企則須如履薄冰，既面對與中國大陸脫鉤的壓力，又仰賴中國大陸生產與銷售產品。蘋果約20%銷售仰賴中國大陸，美光產品去年遭北京當局禁止用於關鍵基礎設施後，陷入苦戰。

外國企業在中國大陸營運的關鍵要務，已包含了解北京的政治脈動。北京當局更嚴格管控國營業者使用外國製產品，引發蘋果在中國大陸長期前景的疑慮。陸廠華為再起，也迫使蘋果大舉調降iPhone價格，以維持銷量。

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