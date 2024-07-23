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聯合國草擬文件 抨擊企業依賴買碳權來達成氣候目標

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯合國已草擬一份文件，表明其反對企業只想利用碳權來降低他們的碳足跡。美聯社
聯合國已草擬一份文件，表明其反對企業只想利用碳權來降低他們的碳足跡。美聯社

聯合國已草擬一份文件，表明其反對企業利用碳權來降低他們的碳足跡。這立場使得聯合國與大型石油和科技集團的立場有所衝突。

英國金融時報見到一份由聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）召集任務小組所草擬的文件，內容顯示各組織不應使用碳權來抵銷在國家監管範疇額外的碳排放

聯合國認為，企業應該投資能夠減少自身碳排放的技術，而非仰賴規模數百萬美元的碳交易市場。

目前，像是雪佛龍和埃克森美孚等大型污染企業以及微軟、蘋果等科技公司，已將碳抵銷納入它們向投資人做出的氣候承諾計畫中。鋼鐵、水泥等碳密集型產業也仰賴非公開市場的碳權，來抵銷其溫室氣體排放，以邁向其淨零碳排目標。

理論上，每一筆碳權交易產生的收益，都將用於資助能夠從大氣層中減少二氧化碳的計畫，像是保護雨林免遭砍罰，或是捕捉二氧化碳並封存在地底下。然而，許多計畫遭到批評，原因是外界無法驗證計畫能移除的二氧化碳量，或是否為永遠移除。

產業人士預期，碳權市場會繼續成長。波士頓顧問集團與石油巨擘殼牌（Shell）去年公布的預測顯示，估計碳交易市場規模在2030年前將成長至100億至400億美元。

然而，根據AlliedOffsets的數據，被利用的碳權價值在去年下滑至9億美元，低於2022年的14億美元。

古特瑞斯在去年演講時表明他反對仰賴碳權，表示企業、投資人、城市和地區應聚焦在減少自身碳排放，並「避免可疑的碳抵銷或碳權」。

上述聯合國的草擬文件指出：「在政府監管範疇之外的自願市場上購買碳權，不能算在他們（汙染者）自身的減排額。」

金融時報說，聯合國不願對此置評。

投資人 碳排放 聯合國

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