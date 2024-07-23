放棄230億美元天價收購價碼 資安公司Wiz尋求IPO
網路安全新創公司Wiz 回絕 Alphabet 高達230億美元的收購價碼，將繼續推動原訂首次公開發行股票（IPO）的計畫。
Wiz執行長Assaf Rappaport在發給員工的通知寫道：「拒絕這樣倍感榮幸的出價是很困難的，但我們出色的團隊，讓我有信心做此選擇。」 Rappaport表示，Wiz下一個里程碑是讓每年經常性營收達到10億美元，並推動IPO。
Wiz 2020年才成立，總部設於紐約，與Amazon Web Services（AWS）和微軟 Azure等雲端儲存供應商連接並掃描其中的資料以檢測安全風險。盛傳Google母公司Alphabet接洽並開出兩倍於公司評價的收購價碼，讓Wiz頓時受到全球關注。在協商併購之前，Wiz自己也藉併購來迅速擴展，並開始考慮IPO。
Rappaport說：「這則消息證明我們的市場價值，也更強化了我們的目標──創建一個安全與開發團隊都喜愛的平台。」
這家公司在5月一輪籌資估值達到120億美元，吸引Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners和Thrive Capital等投資人。
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