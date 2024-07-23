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韓網路巨擘「Kakao」創辦人金範洙 涉嫌操縱股價遭到收押

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kakao創辦人金範洙（中）因涉嫌操縱股價一案22日遭到傳訊。彭博資訊
Kakao創辦人金範洙（中）因涉嫌操縱股價一案22日遭到傳訊。彭博資訊

南韓網路巨擘Kakao創辦人金範洙因涉嫌操縱股價，23日遭到收押。

首爾南部地方法院決定收押這位58歲的企業家，理由是「有滅證和逃亡之虞」。法官經過數小時審議後，於午夜裁定收押。

Kakao今年股價今年已下跌約1/4，周二在首爾的股價大跌5.4%。KakaoBank 則上漲約2%。如果金範洙被判有罪，Kakao集團可能會被迫減少對這家線上金融科技子公司的持股。

金範洙出身貧寒，小時候和七個家人共住一室，2006年創立後來成為Kakao的公司，四年後又推出大獲成功的KakaoTalk手機即時通訊應用程式，這款App最後成為一個涵蓋銀行、購物、遊戲和叫車服務的網路帝國的核心。他還一度超越三星的李在鎔，成為南韓首富。

但他如今面臨指控，涉嫌在2023年收購K-pop經紀公司SM娛樂公司期間操縱股價。

與男團BTS所屬經紀公司Hybe激烈競標後，金範洙的公司最後贏得SM的控股權。金融監管機關隨後指控Kakao和其子公司Kakao Entertainment高層陸續買進價值2,400億韓元（約1.73億美元）的SM股票，以干擾Hybe的收購提案。金範洙和Kakao的發言人已一再否認指控，並表示在收購SM期間並無不法情事。

Kakao股價2021年創下歷史新高以來已下跌約3/4。金範洙的財富如今估計約為36億美元，遠不及巔峰時期的130億美元。根據韓國公正交易委員會和公司數據，他的集團仍是南韓資產排名第15大的企業集團，擁有124家子公司。

最近操縱股價醜聞還波及到金範洙多位左右手。韓國當局已因SM娛樂的競標案逮捕了Kakao投資長裴在賢。目前尚不清楚金範洙的涉案程度。

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