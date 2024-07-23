空頭兩日狂賺9.8億美元 抓準資安業者CrowdStrike股價暴跌良機

在資安業者CrowdStrike軟體更新出包引發全球IT系統大當機之後，該公司股價創下史上最大兩日跌幅，做空這支股票的投資人賺翻了。

根據S3 Partners LLC的數據，這家資安巨擘的股價兩日暴跌23%，空頭的帳面利潤高達9.78億美元。這次大跌足以使今年來做空CrowdStrike的投資人由虧轉盈，並將7月帳面利潤推高至近15億美元。繼上周五大跌後，CrowdStrike股價周一再重挫13.5%。

數據顯示，今年迄今，做空系統軟體類股的總頭寸增加了近120億美元。其中逾70億美元是新增的空頭頭寸，其餘則是已有的空頭頭寸按市值計價有所增加。放空CrowdStrike的增幅今年在該類股排第二，僅次於微軟。

S3負責預測分析的董事總經理杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky）在上周五撰寫的一份報告中指出：「我們應該會看到此一類股繼續被放空，但如同過去30天看到的，做空和空頭回補都會針對具體個股。」

多位追蹤CrowdStrike的分析師在周末下調該股評級和目標價，致其股價周一進一步承壓。

John DiFucci在內的Guggenheim分析師7月21日撰寫報告說：「我們發現很難告訴投資人現在應該買進這支股票。」他們調低CrowdStrike的評級由買入降到中性，理由是全球IT故障後短期內新交易可能面臨阻力。