高盛維持對金價的預測 估明年達到2,700美元

儘管黃金價格目前出現周期性的疲軟，高盛仍然維持明年金價可以漲至2,700美元的預測。高盛表示，黃金近期走低是因為先前漲多回檔整理，以及市場對於價格敏感度提高。不過包括中國大陸在內的新興市場央行，無論是否揭露，應會繼續頻繁購買黃金。

路透說，本月早些時候，官方數據則是顯示，中國人民銀行（央行 ）6 月連續第二個月沒有購買黃金以增加準備。

高盛分析師在一份報告中指出，中國大陸市場對金價特別敏感，高盛預期，當上海金價下跌10%時，將會使中國大陸購買實體黃金的需求增加16%。

受惠於地緣政治和經濟的不確定性所激發的避險需求，再加上各央行的持續買盤，黃金現貨價格在今年3月至7月飆升，7月17日創下歷史新高價，每英兩2,483.60美元。

高盛預期黃金多頭部位有著強力潛力，並重申對2025年每英兩2,700美元的預測標位，原因是央行的堅定買盤、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢。分析師說，目前發現的風險是「中國大陸市場正在消化金價上漲，有可能讓金價達到2,700美元的時間，晚於我們2024年年底的基線預測」。