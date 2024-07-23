近岸外包首選 美國敦促墨西哥兩年內加速晶片生產

美國駐墨西哥官員主張，墨西哥必須在未來兩年擴大對半導體業的投資，以避免在各國競爭中喪失優勢，且有必要向業者確保有足夠的供水和能源。

美國國際開發署（USAID）駐墨西哥主任湯瑪士（ Jene Thomas）表示，墨西哥北部和中部已有電子製造業，短期內最適合接納半導體業的新投資，有利於參與生產鏈中成本較低的部分，包括測試和組裝。上周，美國國務卿布林肯會見墨西哥在內各國外長，推動拉丁美洲強化在晶片業中的角色。

湯瑪士周一在墨西哥市受訪時說，「競爭已經開始，這是正在發生的事，而近岸外包（nearshoring）不僅僅只是墨西哥：哥斯大黎加、巴拿馬也非常接近美國，並擁有類似的發展和經驗，在這個市場中也有競爭力」。

此外，亞洲國家也積極利用全球分散供應來源的機會，「這就是為什麼我們一直說兩年的原因，因為我們看到各國進展迅速」。

按美國國際開發署和美墨科學基金會（FUMEC）所提出的規畫，墨西哥各州可以減少2022年主要自亞洲進口規模309.4億美元的半導體。像下加利福尼亞和哈利斯科等州可以擴大參與基本和中級晶片設計等過程，儘管生產預料仍將集中美國。

FUMEC執行長馬林（Eugenio Marin）表示，在墨西哥建立短期內有成長空間的封裝、組裝和測試製程，預計每家公司需要投資約200萬至500萬美元。

近年來，拜登總統的政府一直在尋求擴大晶片製造並和中國大陸競爭，墨西哥成了近岸外包投資的首選。湯瑪士表示，美國晶片法一部分資金可用於培訓墨西哥的學生和學者。

湯瑪士說：「資金已經到位。我們需要看到政府付諸行動，這就是為什麼我們已經有六個州在營造有利環境方面已有極大進展」。「半導體是近岸外包的一環。因此，我們需要看到各州和城市在供水和能源生產方面更多投資。所幸墨西哥陽光充足，所以有很多機會。」