電腦當機航班大亂 達美航空：還需幾天才恢復正常

資安公司CrowdStrike軟體更新釀成全球災難性電腦大當機，導致全球航班大亂，美國達美航空執行長巴斯蒂安今天表示，公司還需要幾天時間才能恢復正常運作。

路透社報導，CrowdStrike對其安全軟體的更新錯誤，導致採用微軟（Microsoft）Windows作業系統的電腦當機，打亂了全球網路服務，並影響包括航空業者、銀行和醫療保健在內的眾多行業。微軟20日表示，約有850萬台Windows裝置受到波及。

總部位於亞特蘭大的達美航空（Delta Air Lines）在這波大當機災情中首當其衝，從19日迄今已取消逾4000個航班，全國各地有數以千計客戶滯留。相較之下，美國其他大型航空業者的當機災情已大致平息。

截至美東時間今天下午3時30分，達美航空已取消逾800個航班，約占預定航班總數的21%，根據航班追蹤網站FlightAware數據，這些取消航班約占總取消航班的一半。

巴斯蒂安（Ed Bastian）和達美航空資訊長薩曼特（Rahul Samant）今天在致員工的影片訊息中，對當前情況提供最新說明。

巴斯蒂安表示，公司正日以繼夜、努力恢復正常運作，但最糟情況恐怕還需幾天時間才能過去。

達美航空表示，公司使用最為關鍵的應用程式中，約60%是在微軟的Windows系統上運作，在CrowdStrike更新釀Windows作業系統當機後，這些應用程式從19日凌晨都無法操作。

這個問題讓達美航空的客戶相當惱火，許多人抱怨他們必須花上好幾個小時等待援助，達美的求助熱線又全都塞爆。一些人被迫租車駕駛數百英里，其他人則表示他們得等待數日才能搭上新航班。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）昨天表示，他的辦公室已接獲數以百計有關達美客服的投訴，並要求達美提供退款、免費重新訂位和及時的賠償。

「華盛頓郵報」今天援引美國聯邦眾議院國土安全委員會信函報導，委員會今天要求資安公司CrowdStrike執行長庫茲（George Kurtz）就近日全球大當機一事作證。