保時捷放棄電動車目標 又以鋁材短缺下修全年業績展望

保時捷（Porsche）周一下修全年業績展望，並警告由於鋁合金供應短缺影響多家供應商，可能會導致某些車款停產。

這家福斯汽車（Volkswagen）旗下的高檔車製造商表示，今年營收將在390億歐元至400億歐元（425億美元至436億美元）之間，低於原先預測的400億歐元至420億歐元。

保時捷在新聞稿中說，供應短缺是由於一家重要歐洲供應商的生產設施遭遇洪水所致。這個狀況影響所有保時捷車輛中使用的鋁製零件，可能導致一個或幾個車款停產，預計今年內無法完全彌補車輛生產和交車的延誤。

保時捷還表示，今年銷售報酬率（ROS）將在14%至15%之間，低於之前預測的15%至17%。

營收展望下修，是保時捷兩天內接連發布的第二個壞消息。保時捷周一放棄電動車銷售目標，原因是歐洲和中國大陸的電動車款需求低於預期，並明確表示未來電動車發發將視客戶需求而定。

保時捷在中國大陸面臨需求疲軟，導致上半年全球交車量下降7%。

保時捷將於7月24日發布半年度業績。