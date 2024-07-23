WTI油價跌破每桶80美元 金價收低、銅價跌至三個月低點

國際油價周一（22日）連續第二個交易日下跌，觸及逾一個月以來的最低水準，交易人士消化拜登退出競選連任美國總統、川普可能獲勝的預期，同時把注意力集中在庫存增加和需求疲軟的跡象上；黃金價格微幅下跌，銅價觸及三個月新低，中國為刺激經濟而採取的行動未能減輕投資人對需求前景的擔憂。

西德州原油期貨（WTI）跌破80美元 跌至五周低點

布蘭特原油9月期貨下跌0.23美元，跌幅0.3%，結算價報每桶82.40美元，為6月11日以來最低；周一到期的8月美國原油期貨下跌0.35美元，跌幅0.4%，報每桶79.78美元，交投更活絡的9月期貨結算價接近每桶78美元，觸及五周低點。

拜登周日在民主黨同僚的壓力下決定放棄連任競選，並支持副總統賀錦麗接替他成為該黨候選人。

美國燃料分銷商TACenergy的交易部門周一表示，交易商淡然看待拜登的決定，同時擺脫對中東緊張局勢升級的影響，市場參與者關注的是疲弱的技術前景、充足的庫存和疲軟的需求。

一些交易者表示，拜登決定不再競選連任促使石油分析師開始消化川普獲勝的預期，因為川普將推動美國原油產量增加，長期來看不利油價。

摩根士丹利的分析師表示，雖然石油市場明顯吃緊，但預期到第4季將達到平衡，到明年將出現過剩，進而拖累布蘭特原油在2025年跌至70美元區間的中高端。

根據StoneX的分析，上周全球石油庫存有所增加。StoneX分析師Alex Hodes指出，除歐洲外，所有主要貿易中心的石油和成品油庫存總量都呈上升趨勢。

金價小跌 觸及逾一周最低

現貨金價下跌0.18%，至每英兩2,396.59美元；美國黃金期貨收低0.1%，結算價報2,394.70美元。

美元走升 ，使黃金對持有其他貨幣的投資者而言更加昂貴。金價上周創下每英兩2,483.60美元的紀錄新高。

CPM Group管理合夥人Jeffrey Christian表示：「我們看到今天的黃金市場很平靜」，因為「他們正在等待民主黨總統候選人的變化對大選以及對整個國家和世界究竟意味著什麼」。

道明證券策略師Daniel Ghali表示，新的不確定性提升了黃金作為避險資產的吸引力，但是所謂的「川普交易」逆轉則可能帶來更多拋售壓力。

交易人士也在評估亞洲黃金買盤枯竭的跡象。上海期貨交易所黃金相對於倫敦市場價格已經從去年年末以來的溢價轉為折價，代表中國的需求減弱。

現貨白銀跌約0.6%，至29.09 美元，上周下跌近5%。白金下跌1.5%，至947.88美元；鈀金上漲0.1%，至909.50美元。

銅價跌至三個月低點

銅價周一走低，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌1%，報每噸9216.5美元。

基本金屬市場延續創出接近兩年來最大單周跌幅的走勢，中國溫和下調利率幾乎沒有減輕投資者對該國需求的擔憂情緒，被視為經濟風向球的銅價依然連續第六天下跌。先前中國上周結束的中共三中全會缺乏短期經濟刺激措施，令投資者感到失望。

ING銀行大宗商品策略師Ewa Manthey表示，如果沒有進一步的刺激措施，對銅需求至關重要的房地產和建築行業短期內復甦的希望就依然渺茫。她表示，預期銅和其他工業金屬短期內將進一步下跌。