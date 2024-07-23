美元狹幅震盪日圓走升 澳幣創6月初來最大跌幅

隨著美股在美國科技公司本周發布財報之前上漲，美元指數周一狹幅波動，分析師尚在消化美國總統拜登退選對市場可能的影響。隨著彭博工業金屬價格指數跌至三個月低點，澳幣創6月初來最大跌幅。大宗商品貨幣表現不佳，而日圓表現出色。

美國 10年期公債殖利率上升2個基點，至4.25%。

澳幣兌美元一度貶值0.8%，創6月7日以來最大跌幅，報0.6631，自5月初以來首次失守55日移動均線。彭博工業金屬指數已連續六日下跌，創10月來最長連跌紀錄，跌至4月2日以來最低。澳幣也受到看跌交易需求和中國大陸經濟成長擔憂的拖累。

日圓兌美元升值0.2%，報157.11；之前一度勁升0.8%，至156.29。

知情人士透露，日本央行官員認為消費支出疲軟會使他們在下周政策會議上決定是否升息變得更加複雜。

聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）和日本央行將於7月30-31日舉行為期兩天的政策會議。貨幣市場幾乎完全消化了Fed 9月底前降息的預期。

歐元兌美元升值0.1%，至1.0888，盤中高點為1.0903。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小跌0.1%至104.314。

歐洲央行管理委員會委員Peter Kazimir認為，市場押注歐洲央行今年將再降息兩次並非「完全錯誤」，但不應被視為「既定或基準情景」。