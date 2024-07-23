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恩智浦財測不佳、車用晶片需求疲軟 盤後股價重挫8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
恩智浦位於荷蘭Nijmegen的晶圓廠外觀。路透
恩智浦位於荷蘭Nijmegen的晶圓廠外觀。路透

荷蘭車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）公布的第3季營收與獲利展望低於市場預期，反映該公司正苦於應付汽車客戶需求疲軟與地緣政治風險上升的局面。由於財測令投資人大感失望，消息拖累恩智浦盤後股價重挫8%。

恩智浦預估，在截至9月的本季，營收將達31.5億至33.5億美元，中間值低於分析師平均預估的33.5億美元；預估本季每股盈餘3.21美元至3.63美元，中間值低於分析師平均預估的每股盈餘3.56美元。

根據LSEG的數據，恩智浦上季車用業務銷售寫下逾三年來最大減幅。同時，歐盟執委會警告說，隨著中國大陸大力投資本土晶片製造業，歐洲地區晶片製造業者面臨大量市占遭中國大陸吞噬的風險。來自大陸的競爭加劇，可能衝擊恩智浦對中國的銷售業績。在恩智浦2023年整體營收中，中國市場占約33%，是最大營收來源。

回顧上季表現，恩智浦第2季營收下滑5%至31.3億美元，雖然符合預期，卻是四年來最嚴重單季營收下滑情勢；旗下最大部門汽車晶片業務的銷售年比下滑7%至17.3億美元。由於需求疲軟，汽車業界的客戶已持續縮減訂單，等待總體經濟環境改善與全球央行降息。

車用領域業績下滑，抵銷恩智浦行動業務的成長。行動晶片部門上季營收大增21%至3.45億美元，原因是與AI相關的升級帶動智慧手機產業的需求回升。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）在聲明中表示：「我們持續設法讓恩智浦在具挑戰的需求環境中推動具有韌性的獲利能力和盈餘。」

恩智浦在紐約交易的股價22日盤後重挫約8%，逆轉收盤時大漲5.4%至每股283.81美元的頹勢。這檔股票今年來累計上漲24%。

恩智浦的財報或許可被視為半導體產業的晴雨指標，原因是公布獲利的時間比其他晶片大廠還要早。

半導體 客戶 荷蘭 車用晶片

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