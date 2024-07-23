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台積電ADR反彈2.2% 較台北交易溢價拉大為18.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一反彈2.2%，收在169.35美元，從上周11%頹勢中止跌回升，較台北交易溢價18.6%。路透
台積電ADR周一反彈2.2%，收在169.35美元，從上周11%頹勢中止跌回升，較台北交易溢價18.6%。路透

台積電ADR周一反彈2.2%，收在169.35美元，從上周11%頹勢中止跌回升，較台北交易溢價18.6%。

在輝達（NVIDIA）和晶片股帶動下，美國股市三大指數周一反彈，投資人也重返大型成長股，投資人如今將目光從拜登退選轉向科技公司財報。

費城半導體指數勁揚4%，輝達漲4.8%。路透報導，輝達正在研發一款符合美國對陸出口管制規定的人工智慧（AI）晶片。

那斯達克綜合指數大漲280.63點，漲幅1.6%，報18,007.57點；標普500指數漲59.41點，漲幅1.1%，報5,564.41點；道瓊工業指數上漲127.91點，漲幅0.3%，收在40,415.44點。

台灣加權股價指數昨天大跌612.27點收在22,256.99點。台積電（2330）下跌3.2%收在939元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 182.41 +0.73 164.00 11.22

中華電 CHT 120.26 +0.52 120.50 -0.20

台積電 TSM 1,113.17 +2.16 939.00 18.55

聯電 UMC 51.67 +0.51 50.20 2.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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