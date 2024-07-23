關於台積電 川普不可不知的幾個數字

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普可能需要了解幾個數字，才能明白台積電對美國和全球經濟的重要性。路透
川普可能需要了解幾個數字，才能明白台積電對美國和全球經濟的重要性。路透

美國前總統川普日前的「保護費說」，重創半導體股，也使台積電再度成為投資人的目光焦點。

美國媒體分析指出，對台灣模稜兩可的態度，不是美國最佳的外交策略。川普可能需要了解以下幾個數字，才能更明白台積電對美國和全球經濟的重要性。

7,000億

彭博商業周刊刊出川普專訪後，那斯達克指綜合指數17日重挫2.8%。包含台積電和美股科技七雄在內的大型晶片股，市值一夕間合計喪失約7,000億美元。

該現象透露，市場認為台積電不只是一個晶圓代工廠，更是美國最大、最重要企業關鍵零組件的關鍵供應商。

92%

根據半導體產業協會，台積電製造全球92%的先進半導體；南韓製造其餘的8%。

美國想要再次在國內製造先進晶片，目標在2030年前，20%的先進晶片為本土製造。但這還需一段時間。

33%

台積電生產的所有晶片都供應給不自製晶片的半導體業者。對輝達、超微（AMD）、博通和高通，還有其他企業而言，台積電是一大型供應商。

這些企業用在製造晶片的費用中，約三分之一給了台積電。這個現象並不尋常，但也再次凸顯這家公司的重要性。

45%

輝達和其他企業向台積電買晶片後，又轉售給其他業者。微軟、Meta、字母公司、亞馬遜和特斯拉，貢獻了輝達約45%的銷售額。而蘋果雖然目前並未向輝達買太多晶片，但高通和博通的銷售額中，分別有約27%和17%來自蘋果。

理論上，沒有台積電就沒有iPhone、AI伺服器和其他人們依賴的電子產品。也因為如此，巴隆周刊的科技記者Tae Kim把台積電營運受阻的真正風險，稱為「全球大蕭條」（Global Depression）。

半導體 台積電 美國

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