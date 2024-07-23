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取代通膨 …地緣政治成主權基金最大擔憂

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

景順（Invesco）廿二日公布調查，包括美中正在醞釀中的貿易戰等地緣政治對抗，現在已經超越通膨，成為主權財富基金和各國中央銀行的最大擔憂，而外匯存底可能被「武器化」則促使愈來愈多央行增持黃金。

過去幾年從烏克蘭戰爭到貿易限制，不斷升級的衝突一直籠罩全球市場，但隨著通膨浪潮退去，以及占全球近半數人口的國家選舉新領導人，緊張局勢現在成為眾所關注的焦點。

景順的官方機構主管林羅說，「今年當然是選舉年」，「地緣政治在短期和長期前景這兩方面都壓過（通膨）。」

「景順全球主權資產管理研究」今年第一季訪調八十三家主權財富基金和五十三家央行。

八成三的受訪者將地緣政治緊張列為近期最關切的問題，七成三受訪者認為是通膨。八成六受訪者將地緣政治碎片化和保護主義，列為下個十年的首要擔憂。

從長期來看，受訪者將氣候變遷列為第二大風險。林羅說，「氣候現在是主流，主權基金和央行的投資程序也開始配置資金，關注此一問題及其影響。」

財富 通膨

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