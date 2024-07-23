聽新聞
test
0:00 / 0:00
取代通膨 …地緣政治成主權基金最大擔憂
景順（Invesco）廿二日公布調查，包括美中正在醞釀中的貿易戰等地緣政治對抗，現在已經超越通膨，成為主權財富基金和各國中央銀行的最大擔憂，而外匯存底可能被「武器化」則促使愈來愈多央行增持黃金。
過去幾年從烏克蘭戰爭到貿易限制，不斷升級的衝突一直籠罩全球市場，但隨著通膨浪潮退去，以及占全球近半數人口的國家選舉新領導人，緊張局勢現在成為眾所關注的焦點。
景順的官方機構主管林羅說，「今年當然是選舉年」，「地緣政治在短期和長期前景這兩方面都壓過（通膨）。」
「景順全球主權資產管理研究」今年第一季訪調八十三家主權財富基金和五十三家央行。
八成三的受訪者將地緣政治緊張列為近期最關切的問題，七成三受訪者認為是通膨。八成六受訪者將地緣政治碎片化和保護主義，列為下個十年的首要擔憂。
從長期來看，受訪者將氣候變遷列為第二大風險。林羅說，「氣候現在是主流，主權基金和央行的投資程序也開始配置資金，關注此一問題及其影響。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言