星總理：經濟民族主義情緒上升 多邊貿易正被挑戰

新加坡總理黃循財今天表示，現今保護主義抬頭，日益高漲的經濟民族主義情緒，正挑戰多邊貿易體系，新加坡必須與世界連結，讓國家在競爭中脫穎而出、維持地位。

新加坡總理黃循財下午到新加坡國家圖書館出席新加坡首任外交部長拉惹勒南（S. Rajaratnam）授權傳記「獅吼之聲第2冊」（The Lion’s Roar: TheAuthorised Biography of S. Rajaratnam, Volume Two）發表會，前總理吳作棟、新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）等政府官員出席活動。

拉惹勒南被視為建國領袖之一，1965年至1980年擔任新加坡外交部長。黃循財致詞表示，拉惹勒南在新加坡建設的各階段扮演重要角色，他在國家發展條件艱難時期努力建立外交關係，讓新加坡確立地位有了許多外國友人，感謝建國領袖的貢獻。如今新加坡正翻新頁，不僅是領導團隊交接，更是世代接棒，「我是第一位在新加坡獨立後出生的總理」。

新加坡身為全球化最大獲益者之一，成功在過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心。黃循財指出，各界和拉惹勒南一樣掛念新加坡面臨挑戰的應對方法，特別是處在全球矛盾日益加劇、大國競爭和國際秩序日漸衰弱之際，新加坡必須在堅實基礎上再接再厲，讓國家持續發展和繁榮。

黃循財表示，當踏進國際未知領域時，各界必須團結在一起，必須開拓新思路嘗試解決問題的新方法。過去新加坡因連結全球佈局，能克服國土面積小及缺乏腹地的問題，為人民創造經濟增長和繁榮。

他指出，如今許多國家的本土主義和反移民情緒上升、保護主義抬頭，各國將自身安全利益置於國際合作之上，日益高漲的經濟民族主義情緒，正挑戰多邊貿易體系，並重塑全球秩序。

隨著越來越多的國家設置貿易投資和人才壁壘，他說，新加坡不能免於這樣的壓力，然而對新加坡而言，保持開放是必要的，新加坡必須與世界連結，需要最好的思維和團隊，讓國家在競爭中脫穎而出、維持地位。