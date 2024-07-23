LG、通用合建電池廠 腳步放緩
南韓LG新能源公司（LGES）與美國通用汽車（GM）已放緩在美國合資建造的第三座電池廠工程，主要是全球電動車市場停滯，且外國企業對美國政局發展有疑慮。
LGES與通用汽車在美國的合資公司Ultium Cells，正在密西根州建造第三工廠，這座電池廠自2022年6月動工，投資規模達26億美元，原定今年底完工，2025年初開始量產，年產量最多可達到50GWh。
但受到去年下半年開始全球電動車的需求停滯影響，各大電動車廠開始調整銷售策略，通用與LGES也不例外。南韓媒體引述業界人士說法報導，Ultium的建設工作近期已暫時中斷，但並未完全停供或拆除，料將視市場狀況再決定重啟工程的時機。
LGES發言人在給彭博資訊的回覆中也說，該公司「正在調整所有投資的速度」，「希望尋求彈性營運的方式」，但不代表已暫停興建。
通用汽車今年電動車產量預計較先前減少約5萬輛，降至20至25萬輛；福特汽車則決定增加燃油車投資、而非只專注在電動車，特斯拉（Tesla）推遲了新設墨西哥工廠的計畫。
LGES的營收也不太好看，今年第1季的銷售額及營業利益分別較去年同期減少29.9%及75.2%，工廠稼動率持續下降；但在5月的記者會上，仍看好中長期市場需求發展，表示會持續在北美地區進行必要投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言