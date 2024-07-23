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LG、通用合建電池廠 腳步放緩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓LG新能源公司（LGES）與美國通用汽車（GM）已放緩在美國合資建造的第三座電池廠工程，主要是全球電動車市場停滯，且外國企業對美國政局發展有疑慮。

LGES與通用汽車在美國的合資公司Ultium Cells，正在密西根州建造第三工廠，這座電池廠自2022年6月動工，投資規模達26億美元，原定今年底完工，2025年初開始量產，年產量最多可達到50GWh。

但受到去年下半年開始全球電動車的需求停滯影響，各大電動車廠開始調整銷售策略，通用與LGES也不例外。南韓媒體引述業界人士說法報導，Ultium的建設工作近期已暫時中斷，但並未完全停供或拆除，料將視市場狀況再決定重啟工程的時機。

LGES發言人在給彭博資訊的回覆中也說，該公司「正在調整所有投資的速度」，「希望尋求彈性營運的方式」，但不代表已暫停興建。

通用汽車今年電動車產量預計較先前減少約5萬輛，降至20至25萬輛；福特汽車則決定增加燃油車投資、而非只專注在電動車，特斯拉（Tesla）推遲了新設墨西哥工廠的計畫。

LGES的營收也不太好看，今年第1季的銷售額及營業利益分別較去年同期減少29.9%及75.2%，工廠稼動率持續下降；但在5月的記者會上，仍看好中長期市場需求發展，表示會持續在北美地區進行必要投資。

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