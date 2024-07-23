美國利率居高不下，拖累當地太陽能業者的裝機量，使產業在炎炎夏日面臨倒閉寒潮，SunPower恐淪為最新一家關門的業者。

SunPower已知會經銷商，不再承接新的租約或提供裝機服務、產品也停止出貨，拖累上周股價累計崩跌70%，慘淪股價不到一美元的水餃股，22日早盤一度重挫20%，專家評估這家公司已瀕臨倒閉邊緣。

Guggenheim證券分析師已把SunPower的目標價從一元砍到零元，「我們認為，這家公司實際上已走向末路，有鑑於該公司所累積的債務，股票已不再具有任何價值」。

近期倒閉的美國太陽能業者還包括Toledo Solar，本月上旬已宣布立即終止所有研發工作，並逐步停止營運。Titan Solar Power也在6月下旬宣布永久歇業。

根據Solar Insure統計，自2023年初以來，美國至少已有16家太陽能業者倒閉，客戶不知如何處置家中的太陽能面板；有些人希望與借款銀行協商，找到另一家太陽能業者接手維護，其他人則試圖擺脫相關的貸款。

美國太陽能產業進入寒冬有幾個原因，包括利率居高不下、在部分州抵銷電費帳單的機率愈見渺茫、以及高昂的整體安裝成本。

此外，美國太陽能產業透過經銷商推銷的方式，衍生出許多亂象。在這種「經銷商模式」下，太陽能業者將銷售業務轉包給經銷商，而經銷商會派出大量業務，做出許多無法兌現的承諾，引起消費者抱怨連連，甚至引發監管行動。

另外，美國太陽能產業原本受惠於拜登政府的通膨削減法（IRA），但如今面臨政治不確定性加劇。隨著拜登退選，川普勝選的機率愈來愈高，共和黨甚至有望一舉拿下參眾兩院，占據將IRA送入歷史的有利位置。