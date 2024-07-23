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亞洲國家拋匯撐匯率

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

今年上半年亞洲國家的外匯存底下降，以日本、印尼和南韓的降幅最大，主要是央行干預匯市以支撐本幣匯率所致。路透報導，截至6月底，日本、印度等12個亞洲國家的外匯存底，合計減少約500億美元，降至7.5兆美元。相形下，這些國家去年同期的外匯存底增加2.2%。

由於多數國家的財政較為健全、外債也有所控制，如此外匯存底減少程度，不足以引發金融危機，或導致在進口支付方面陷入困境，但分析師認為，這仍可能影響投資人情緒，並可能導致投資組合資金外流。

在美國聯準會（Fed）尚未降息之際，今年上半年，美元持續走強，亞幣則大幅走貶，尤以日圓貶幅最大，日銀（央行）疑似為此採取了幾輪干預措施。與此同時，印尼央行也在4月升息，以遏制印尼盾匯率下滑並防止資本外流。

隨著今年美國大選和Fed貨幣政策潛在轉變等重大事件即將到來，預計下半年亞幣將經歷更劇烈的波動。Gimme Credit資深分析師森恩表示，「當Fed最終啟動降息時，可能導致美元暫時貶值，而亞洲各國央行的信譽，將受到考驗」。他認為，有辦法增加外匯存底來保持本幣對美元競爭力的國家，例如中國大陸和印度，將能控制匯率波動。

川普 拜登 美國大選

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