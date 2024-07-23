日執政黨喊話日銀升息

日本執政黨自民黨幹事長茂木敏充22日表示，日本銀行（央行）應更明確表明貨幣政策正常化的決心，手段包括穩步升息；他還說，日圓過度貶值對日本經濟不利。

路透報導，茂木敏充認為，為了遏止這種不受歡迎的日圓貶值，日銀應清楚傳達放棄大規模刺激計畫的意圖。他也說，日本企業或許可以承受緊縮貨幣政策的影響。

在日本當局為提振日圓疑似連續兩天進場干預後，避險基金已大幅削減日圓空頭部位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，止於7月16日當周，槓桿基金減少了38,025口日圓淨空頭合約，為2011年3月以來最大減持。

雖然他們仍握有76,588口淨看跌合約，但這種轉變正值投資人對日圓的信心改善。在上周，日圓兌美元匯率回升至6月來最高。避險基金在動盪交易中減持日圓空頭部位，外界估算，日本政府在兩個交易日間投入5.64兆日圓（358億美元），以刺激日圓從接近1980年代以來最低水準反彈。目前日圓匯率落在157.57附近。

大和證券駐東京資深外匯市場策略師石月幸雄說，「在日本採取一系列干預措施之後，出售日圓需求所剩無幾」，在日本央行7月31日決策前，「結清日圓空頭部位的趨勢似乎將占據主流」。

日圓近期升值也反映出，聯準會（Fed）9月降息押注增強，以及川普批評日圓疲軟所賦予的支撐。若日銀在月底提供任何鴿派暗示，可能導致市場恢復做空日圓。

有些日銀官員認為，應跳過7月底這次升息，以獲取更多時間檢視消費支出是否如預期提振，也有官員以為，應避免給予外界過度鷹派的印象。不過，另有官員對月底升息持開放態度，因通膨仍大致符合預期。