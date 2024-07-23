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地緣政治對抗 主權基金最怕…新興市場可能受惠

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
外匯存底可能被「武器化」，則促使愈來愈多央行增持黃金。在此同時，新興市場可能受惠於地緣緊張升溫。 美聯社
外匯存底可能被「武器化」，則促使愈來愈多央行增持黃金。在此同時，新興市場可能受惠於地緣緊張升溫。 美聯社

一項最新調查顯示，包括美中正在醞釀中的貿易戰等地緣政治對抗，現在已經超越通膨，成為主權財富基金和各國中央銀行的最大擔憂，而外匯存底可能被「武器化」，則促使愈來愈多央行增持黃金。在此同時，新興市場可能受惠於地緣緊張升溫。

過去幾年來，從烏克蘭戰爭到貿易限制，不斷升級的衝突一直籠罩著全球市場，但隨著通膨浪潮退去，以及占全球近半數人口的國家選舉新領導人，緊張局勢現在成為眾所關注的焦點。

景順（Invesco）的官方機構部門主管林羅說：「今年當然是選舉年。」「地緣政治在短期和長期前景這兩方面都壓過通膨。」

景順全球主權資產管理研究今年第1季訪調共83家主權財富基金和53國央行，結果於22日公布。

其中約83%的受訪者將地緣政治緊張列為近期最關切的問題，同時有73%受訪者認為是通膨最須關注。

展望未來，86%受訪者將地緣政治碎片化和保護主義，列為下個十年的首要擔憂。

從長期來看，受訪者將氣候變遷列為第二大風險。林羅說：「氣候現在是主流，主權基金和央行的投資程序…也開始配置資金來關注此一問題及其影響。」

這些緊張局勢也令各國央行憂心不已，尤其是在西方國家因為俄羅斯入侵烏克蘭而凍結俄國價值3,000多億美元的資產之後。

因此，黃金再度受到青睞。56%的央行表示，外匯存底可能被「武器化」，增添了黃金的吸引力。

林羅說：「我們看到更多央行購買實體黃金…而且愈來愈多央行試圖將持有的所有黃金或部分黃金存在國內。」路透報導，各國央行傳統上將黃金存放在倫敦和紐約等地，但如今看來黃金在這些地方也可能會被沒收。

另外，半數以上的受訪者表示，新興市場可能會從與日俱增的多極化中受惠，同時有67%的主權財富基金預期，新興市場的表現未來將趕上或超越已開發市場。

印度被認為是最具吸引力的市場，部分原因是該國債券即將被納入全球投資指數。

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