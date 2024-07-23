歐洲廉航龍頭 看淡旺季票價

歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）預估，今年夏天旅遊旺季的機票價格，將「明顯低於」去年同期，而且該公司財報顯示，上季獲利近乎腰斬，顯示消費者花錢日趨謹慎，並加深疫後旅遊潮退燒的恐懼，航空股聞訊重挫。

瑞安航空先前估計，夏季機票價格將「持平或微幅上揚」，但如今改口說，票價將大幅降低。執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）22日表示，預料春季看到的價格跌勢將持續，邁向夏季高峰期之時，該公司面臨比預期更疲弱的消費開支，持續惡化的定價環境。

分析師警告，瑞安航空大概會進一步降價，讓競爭對手有跟進壓力。Liberum分析師指出：「瑞安航空大舉打折，可能會對業界其他公司的旺季定價前景，產生負面影響。」

航空股湧現賣壓，瑞安航空在22日歐股早盤一度下殺13%，寫四年來最大的盤中跌幅；廉航競爭同業易捷航空（easyJet）和威茲航空（Wizz Air）也一度暴跌8%以上 。英國航空母公司國際航空集團（IAG）盤中則挫跌3.6%。

瑞安航空同日公布上季（4~6月）財報，稅後獲利銳減46%至3.6億歐元（3.92億美元），遠低於市場估計的5.38億歐元。儘管載客數增加10%至5,500萬人次，但該公司上季營收仍下滑1%，至36.5億歐元。營運成本則上升11%。

執行長歐萊瑞指出，該公司被迫提供的價格刺激，多於原先預期，導致上季每位乘客的平均票價，較去年同期大減15%至49歐元。

瑞安航空財務長索拉漢（Neil Sorahan）說：「消費者變得更節儉一些，人們想出門，但花錢方式更審慎一點。」

好幾家歐美航空公司近幾周來，均對票價壓力示警。漢莎航空（Lufthansa）指出，出現負面的市場趨勢；法荷航集團警告，奧運期間飛來巴黎的國際旅客低於預期，造成財務衝擊。美國航空業者也因高估需求，被迫下砍國內線票價。

航空研究公司Air Control Tower常務董事格林（Neil Glynn）說：「本來就很擔心瑞安航空今天的新消息，但顯然擔心的程度還不夠。」

夏季是航空公司最賺錢的季節，但收益下滑、塔台控制問題、飛機交付延遲，加上先前全球大當機，導致上千航班取消延誤，目前為止這個夏天對業者來說充滿挑戰。

空中巴士21日也說，看到收益減少、運能過剩的跡象。航空公司原來期望運能受限會推升價格，但迄今價格持續走低，迫使業者降價以提高載客率。