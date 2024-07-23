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奧運商機 看得到吃不到

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

巴黎旅遊局預估，在今年夏季奧運期間，巴黎將迎來1,130萬名遊客，但其中僅150萬人來自海外。雖然這已經夠讓各比賽場館忙翻天，但當地的飯店和旅行社，還有國際航空公司，卻感受不到太多喜悅。

整個歐洲觀光的旅遊業正迎來創紀錄的一年。在美國遊客的帶動下，國際遊客今年預計將為該地區的經濟貢獻8,000億歐元。今年夏季奧運在巴黎舉辦，理應帶動當地觀光產業蓬勃發展。然而，根據全球旅行數據供應商CoStar的資料，巴黎飯店的住房率目前在80%左右，遠低於2012年倫敦奧運的90%，更不用說2016里約奧運的94%。

法國體育旅遊公司14sb的老闆巴尚，在大型體育賽事舉辦之前，通常都先預訂飯店房間，再跟各類門票打包成套裝行程，賣給這些賽事的超級粉絲。但今年的銷售額比他依往年奧運預估的金額，少了八成。

他說，「這次我們收到的錢，比30個月前訂飯店房間時所付出的還少，這是25年來第一次發生這種情形」，「這次價格貴到嚇死人，每晚須付1,000美元，才能訂下平常只要400美元的房間」。如果一直等不到客人上門，「大約100天後，大家就會開始把價格砍半」。

川普 拜登 美國大選

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