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韓Z世代 瘋月配息ETF

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

數十年來，投資在高股息股票等承諾提供不錯配息的金融商品，在南韓被認為是年長投資人才會做的事，但近年來，南韓的千禧世代或Z世代年輕投資人，也開始願意將資金投入在這類商品，擺脫加密幣等短期投資工具。

據韓國經濟日報對南韓五大證券公司數據的近期分析，月配息指數股票基金（ETF）的資金總規模已達到11.36兆韓元（82億美元），是2022年底1.17兆韓元的十倍。同一期間五大券商販售的月配息ETF商品種類從19種增加至67種。

該分析顯示，在持有至少一檔在韓國交易所交易的月配息ETF的60萬5,575名投資人中，40多歲以下的投資人占了71.7%，60多歲以上的只占了6.1%。

業界主管說，在YouTube或其他線上投資社群裡，月配息ETF在千禧世代和Z世代間十分火熱。

一名20多歲南韓ETF投資客說：「去年，有許多我這個年紀的人展現出對短期迅速暴漲股票的興趣，例如電池股。但最近，他們對高配息股票和月配息ETF更有興趣。」

據主要市場營運商韓國交易所，今年推出的前十大ETF產品，約有一半是屬於配息型。

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