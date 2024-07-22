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馬斯克：特斯拉2025推少量人形機器人供內部使用

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克繼數月前宣布，今年底前將推出人形機器人後，他今天表示，明年將少量生產這類機器人供公司內部使用。（美聯社）
電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克繼數月前宣布，今年底前將推出人形機器人後，他今天表示，明年將少量生產這類機器人供公司內部使用。（美聯社）

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克繼數月前宣布，今年底前將推出人形機器人後，他今天表示，明年將少量生產這類機器人供公司內部使用。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）還在社群媒體平台X發文說，特斯拉「希望」於2026年大規模生產人形機器人，供其他公司使用。

馬斯克4月曾說，這款特斯拉研發的人形機器人Optimus預計今年底前能在工廠執行任務，最快2025年底前上巿銷售。

不過，根據歷史經驗，馬斯克對華爾街投資人做出的大膽承諾已經多次跳票。例如，他曾於2019年告訴投資人，特斯拉預計於2020年底前經營一個「自動駕駛計程車」（Robotaxi）網路。

現代汽車（Hyundai）的波士頓動力公司（BostonDynamics），以及本田汽車（Honda），已經持續研發人形機器人長達數年。業界正在押寶人形機器人能解決潛在勞動力不足問題，和執行物流、倉儲及製造等可能具危險性或單調乏味這類重複性高的任務。

在純電動車（EV）需求下滑之際，馬斯克近幾個月持續將重心聚焦於人工智慧（AI）、自動駕駛軟體、自駕計程車以及Optimus。電動車銷售占特斯拉每季營收比重超過80%。

特斯拉 電動 馬斯克

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