快訊

影／漢光夜間演訓「A到了」！雲豹裝甲車擦撞民車 幸無人受傷

輝達和台積電ADR帶頭衝...科技股回神 美股早盤揚

電腦大當機後尚未恢復正常 達美航空再取消逾600航班

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

上週全球電腦大當機，不少航空業者受到影響，儘管其他航空業者逐漸恢復運作，達美航空（Delta Air Lines）仍未恢復正常，今天再取消超過600個航班

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware，截至東部時間上午7時，達美航空約1100個往返美國的航班，約16%的班次取消。

總部位於亞特蘭大的達美航空，目前仍在解決電腦當機造成的機組人員追蹤系統相關問題。達美航空自19日迄今累計取消超過5000個航班。

對於路透社尋求置評的電郵，達美航空未立即回應。

資安公司CrowdStrike軟體更新19日導致微軟客戶系統問題，這些客戶包括多家航空業者。

美國其他家航空公司大致已經恢復運作，但達美航空仍未恢復正常。美國航空公司（American Airlines）今天取消1%的航班，聯合航空（United Airlines）今天取消的航班則不到1%。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）週末表示，CrowdStrike的問題影響該公司的微軟視窗作業系統，導致重要應用程式受到影響。

巴斯蒂安在電郵中告訴客戶：「我們的機組人員追蹤相關工具之一受到影響，無法有效處理因系統當機引發的前所未有數字變化。」

巴斯蒂安在致員工訊息中表示，達美將繼續「戰術性調整」航班時刻表以確保安全。

客戶 美國航空 航班

延伸閱讀

新疆超級充電寶 將全面投產

850萬台Windows裝置當機 微軟資安面臨大挑戰

為何例行更新會釀微軟當機？專家分析恐是CrowdStrike疏忽了這事

微軟當機／CrowdStrike有何來頭？防護軟體市占僅輸微軟

相關新聞

輝達和台積電ADR帶頭衝...科技股回神 美股早盤揚

美國總統拜登放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗出馬，投資人評估相關影響。與此同時，輝達（Nvidia）帶領科技股強勢反攻，...

南韓年輕投資人賺飽想提早退休 轉向投資月配息ETF領固定收入

數十年來，投資在高股息股票等承諾提供優良配息的金融商品，在南韓被認為是年長投資人才會做的事，但近年來，南韓的千禧世代或Z...

馬斯克：特斯拉2025推少量人形機器人供內部使用

電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克繼數月前宣布，今年底前將推出人形機器人後，他今天表示，明年將少量生產這類機器人供...

蘋果8/2公布財報 市場關注AI手機進度

蘋果（Apple）將於8月2日公布財報，其中生成式人工智慧AI（Gen-AI）系統Apple Intelligence應...

法拉利純電跑車新廠 揭開面紗

超跑車廠法拉利將在明年底推出旗下第一款純電動車，孕育這款車的新廠房也在近日揭開神秘面紗。

花旗報告：AI技術可能取代54%銀行業工作

花旗集團表示，人工智慧（AI）在銀行業所取代的工作數量，可能遠超其他產業，因為這項技術將顛覆消費金融，促進從業人員的工作效率。根據花旗最新的AI報告，銀行業約54%的工作可能遭自動化取代，另有12%的職位可能受AI技術強化。花旗已在過去一年慢慢開始試驗AI，原因是這種科技有望提高員工生產力，並降低成本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。